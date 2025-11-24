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Молодёжный Саммит «Россия-Беларусь: история, память, победа» проходит в Минске

24 ноября 2025 14:10
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В Минске проходит молодежный Саммит «Россия-Беларусь: история, память, победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущих политологов и социологов учат аргументированно отстаивать свою точку зрения и участвовать в дебатах. Для них это важный опыт для дальнейшей профессиональной деятельности. Участники встречи совместно взялись за разработку масштабного проекта, охватывающего ключевые области сотрудничества в рамках Союзного государства. 

Анастасия Буева, декан социально-экономического факультета Белорусского государственного экономического университета:
В течение нескольких лет мы делаем несколько проектов, которые, как уже говорилось, один получал Гранд Президента Республики Беларуси «Молодежь, Дорогами Истории». К нам присоединяются нижегородцы, Кабардино-Балкария, Саратов, Москва. В этом году Кубань и Тула присоединились к нам.

Молодёжный Саммит «Россия-Беларусь: история, память, победа» проходит в Минске-2

Артем Шушко, директор центра продвижения бренда Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова:
Сейчас у нас есть ряд проектов, в том числе культурные, которые объединяют творческие коллективы из Белорусского государственного экономического университета, Минского лингвистического университета и нашего Нижегородского лингвистического университета Добролюбова. Это политические проекты, которые называются «Политическая модель ШОС», «Политическая модель ООН», БРИКС и так далее, которые также проводят наши университеты.

Молодёжный Саммит «Россия-Беларусь: история, память, победа» проходит в Минске-4

Молодежный саммит проводится уже 13-й раз. В том числе благодаря ему повышается медийно-информационная грамотность у молодежи двух стран.

# Анастасия Буева # Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

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