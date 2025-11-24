Молодёжный Саммит «Россия-Беларусь: история, память, победа» проходит в Минске

В Минске проходит молодежный Саммит «Россия-Беларусь: история, память, победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущих политологов и социологов учат аргументированно отстаивать свою точку зрения и участвовать в дебатах. Для них это важный опыт для дальнейшей профессиональной деятельности. Участники встречи совместно взялись за разработку масштабного проекта, охватывающего ключевые области сотрудничества в рамках Союзного государства.

Анастасия Буева, декан социально-экономического факультета Белорусского государственного экономического университета:

В течение нескольких лет мы делаем несколько проектов, которые, как уже говорилось, один получал Гранд Президента Республики Беларуси «Молодежь, Дорогами Истории». К нам присоединяются нижегородцы, Кабардино-Балкария, Саратов, Москва. В этом году Кубань и Тула присоединились к нам.