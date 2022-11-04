«А чего офис стеклянный?» Вот какую шутку гендиректор БНБК рассказал Лукашенко

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычно корпорации живут по своим законам рынка. У нашей, что называется, свой корпоративный дух, свои цвета и своя философия. С белорусским колоритом.
Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:
Это отражается золото белорусский полей. А вот это зеленое – колышутся нивы. Мне говорят: а чего офис стеклянный? Я говорю: так Александр Григорьевич потребовал, чтобы бизнес был прозрачным. Поэтому офис стеклянный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень разумно.
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