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«А чего офис стеклянный?» Вот какую шутку гендиректор БНБК рассказал Лукашенко

04 ноября 2022 19:00
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Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обычно корпорации живут по своим законам рынка. У нашей, что называется, свой корпоративный дух, свои цвета и своя философия. С белорусским колоритом.  

«А чего офис стеклянный?» Вот какую шутку гендиректор БНБК рассказал Лукашенко-1

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:  
Это отражается золото белорусский полей. А вот это зеленое – колышутся нивы. Мне говорят: а чего офис стеклянный? Я говорю: так Александр Григорьевич потребовал, чтобы бизнес был прозрачным. Поэтому офис стеклянный.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Очень разумно.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Даниил Урицкий # Фотофакт

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