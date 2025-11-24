10 семей сотрудников Логойского отдела Департамента охраны получили ключи от нового жилья

На улице Карла Либкнехта в Логойске праздничная атмосфера. Повод радостный – открытие арендного многоквартирного дома. Ключи от нового жилья получили 10 семей сотрудников Логойского Департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До конца года ключи от арендных квартир в Беларуси получат 48 сотрудников МВД. В Логойске этот вопрос уже решили 10 сотрудников местного Департамента охраны. Им вручили ключи от новых квартир. Заселяться можно сразу – ремонт не нужен. Также создана и вся необходимая инфраструктура: от магазинов до детских площадок. Квартиры предоставляются на период службы, но есть возможность получить и в личную собственность.

Дмитрий Юхно, старший инспектор – инженер группы средств и систем охраны Логойского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:

Для меня и для сотрудников, которые сегодня получили ключи, это не просто квадратные метры под ногами, а символ поддержки, заботы руководства и возможности строить свое будущее уже в стенах новых квартир.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:

Создана в городе вся необходимая инфраструктура для развития, имеются хорошие детские сады, достаточно высококлассная средняя школа. Поэтому все сделано для того, чтобы в маленьких регионах нашей Минской области были созданы все необходимые условия для хорошей жизни и работы. В числе тех, кто получил заветные метры – семья Душиных.

Глава семьи Владислав уже пять лет работает в Департаменте охраны, а его супруга Надежда – учительница.