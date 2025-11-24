10 семей сотрудников Логойского отдела Департамента охраны получили ключи от нового жилья
На улице Карла Либкнехта в Логойске праздничная атмосфера. Повод радостный – открытие арендного многоквартирного дома. Ключи от нового жилья получили 10 семей сотрудников Логойского Департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
До конца года ключи от арендных квартир в Беларуси получат 48 сотрудников МВД. В Логойске этот вопрос уже решили 10 сотрудников местного Департамента охраны. Им вручили ключи от новых квартир. Заселяться можно сразу – ремонт не нужен. Также создана и вся необходимая инфраструктура: от магазинов до детских площадок. Квартиры предоставляются на период службы, но есть возможность получить и в личную собственность.
Дмитрий Юхно, старший инспектор – инженер группы средств и систем охраны Логойского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:
Для меня и для сотрудников, которые сегодня получили ключи, это не просто квадратные метры под ногами, а символ поддержки, заботы руководства и возможности строить свое будущее уже в стенах новых квартир.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:
Создана в городе вся необходимая инфраструктура для развития, имеются хорошие детские сады, достаточно высококлассная средняя школа. Поэтому все сделано для того, чтобы в маленьких регионах нашей Минской области были созданы все необходимые условия для хорошей жизни и работы.
В числе тех, кто получил заветные метры – семья Душиных.
Глава семьи Владислав уже пять лет работает в Департаменте охраны, а его супруга Надежда – учительница.
Владислав Душин, милиционер взвода милиции Логойского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:
Два раза сократилось расстояние до работы. Также и жене, потому что она, с учетом того, чтобы можно было жить в Логойске, тоже выбирала рабочее место. Работает преподавателем в школе иностранных языков. Теперь ей тоже очень удобно добираться. Буквально 20 минут до работы. И ребенок будет ходить в новый большой сад, который тоже недавно построился в Логойске.
Это лишь часть масштабной работы, которая ведется по всей стране. Только в 2025 году для сотрудников Департамента охраны было построено 493 арендные квартиры, а до конца года ключи получат еще 48 семей.
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