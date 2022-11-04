Лукашенко: «Не будет дисциплины трудовой, кадровой и технологической, не надо даже заниматься никакими вопросами»

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похоже, белорусская форель и осетровые могут стать таким же брендом, как и наши мясные деликатесы. Ведь корма – это 70 % успеха в рыбоводстве и животноводстве. Остальное – технологии и дисциплина. Даниил Урицкий смог. Нашим управленцам надо повторить этот опыт.