Лукашенко: «Не будет дисциплины трудовой, кадровой и технологической, не надо даже заниматься никакими вопросами»

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Похоже, белорусская форель и осетровые могут стать таким же брендом, как и наши мясные деликатесы. Ведь корма – это 70 % успеха в рыбоводстве и животноводстве. Остальное – технологии и дисциплина. Даниил Урицкий смог. Нашим управленцам надо повторить этот опыт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз говорю: не будет дисциплины трудовой, кадровой и технологической, не надо даже заниматься никакими вопросами. Дисциплина, и за счет дисциплины мы можем добавить… Вот он половину, мы 30 % точно можем добавить.
Читайте также:
Лукашенко – гендиректору БНБК: если захочешь, я даже тебя в космос заброшу. Не волнуйся, не в одну сторону
Щедрый подарок и пожелания на белорусском языке. Что презентовали Лукашенко на БНБК?
«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК