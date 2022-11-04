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Лукашенко: «Не будет дисциплины трудовой, кадровой и технологической, не надо даже заниматься никакими вопросами»

04 ноября 2022 18:58
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Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Похоже, белорусская форель и осетровые могут стать таким же брендом, как и наши мясные деликатесы. Ведь корма – это 70 % успеха в рыбоводстве и животноводстве. Остальное – технологии и дисциплина. Даниил Урицкий смог. Нашим управленцам надо повторить этот опыт.

Лукашенко: «Не будет дисциплины трудовой, кадровой и технологической, не надо даже заниматься никакими вопросами»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз говорю: не будет дисциплины трудовой, кадровой и технологической, не надо даже заниматься никакими вопросами. Дисциплина, и за счет дисциплины мы можем добавить… Вот он половину, мы 30 % точно можем добавить.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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