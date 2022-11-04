Лукашенко: «Если будете рожать, будут и детские сады. Желательно трое»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все что надо построим и сделаем. Мы это держим на контроле. Конечно, мы у вас и школы, и сады будем строить, потому что население здесь будет расти. Но в нужный момент, потому что такой инфраструктуры, социальной, многие регионы нашей страны не имеют.

Губернатор здесь есть. Это его ответственность. Пожалуйста, вы посмотрите, если здесь что-то надо, мы для Минского района… Стал губернатором, пришел ко мне – что-то ты больше десятка детских садов или школ… 12. Пришел – помогите. Но я вижу – действительно напряженка там, там. Боровляны – уже второй Минск и так далее. Он доказал, что это надо. За год 12 построил. Поэтому для нас не проблема построить, но если это нужно. Если будете рожать, будут и детские сады. Желательно трое. Смеются девчонки. Вы запоминайте и записывайте на руке. Я же сказал: двое – ваших, третий – мой.