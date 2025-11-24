В Архипелаговом море и Финском заливе стартовали международные военные учения НАТО с участием 5 тысяч военнослужащих и 20 кораблей. Маневры продлятся неделю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Архипелаговом море и Финском заливе стартовали международные военные учения НАТО с участием 5 тысяч военнослужащих и 20 кораблей. Маневры продлятся неделю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В них задействованы подразделения из 12 стран Евросоюза. Планируется использование истребителей, самолетов морской разведки и вертолетов. Учения направлены на отработку безопасности морских коммуникаций, защиты критической инфраструктуры, а также обороны островных и континентальных участков финского побережья.