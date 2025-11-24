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В Архипелаговом море и Финском заливе стартовали международные военные учения НАТО

24 ноября 2025 14:11
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В Архипелаговом море и Финском заливе стартовали международные военные учения НАТО с участием 5 тысяч военнослужащих и 20 кораблей. Маневры продлятся неделю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Архипелаговом море и Финском заливе стартовали международные военные учения НАТО -2

В них задействованы подразделения из 12 стран Евросоюза. Планируется использование истребителей, самолетов морской разведки и вертолетов. Учения направлены на отработку безопасности морских коммуникаций, защиты критической инфраструктуры, а также обороны островных и континентальных участков финского побережья.

# НАТО # Международная политика

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