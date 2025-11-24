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Каранкевич о Ярославской области: между нашими производителями установлены долгосрочные связи

24 ноября 2025 13:47
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Ярославскую делегацию сегодня, 24 ноября, встречали и в правительстве. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич во время общения с губернатором Ярославской области подчеркнул, что между производителями нашей страны и российского региона установлены долгосрочные связи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каранкевич о Ярославской области: между нашими производителями установлены долгосрочные связи-2

Сейчас как никогда важно продолжить создавать благоприятные условия для расширения взаимодействия. Стороны обсудили вопросы обновления пассажирской техники в Ярославской области, где планируют продолжить закупки современных моделей с маркировкой «Сделано в Беларуси». 

Это уже проверенное направление работы: в 2023 году региону было поставлено 165 городских автобусов МАЗ. Кроме того, Ярославская сторона заинтересована в поставках белорусской сельскохозяйственной, грузовой и дорожной техники, а также лифтового оборудования. Партнерство затрагивает и другие сферы.

Каранкевич о Ярославской области: между нашими производителями установлены долгосрочные связи-4

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
В качестве реальной возможности для углубления нашего взаимодействия в ближайшие годы видим также реализацию проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это серия строительства. И в связи с этим выражаем готовность к возведению новых объектов в рамках реализуемых в регионе госпрограмм. Проведение совместных спортивных, культурных и образовательных мероприятий придает дополнительную ценность в укрепление нашей дружбы и является, несомненно, укреплением братских наших отношений между Республикой Беларусь и Ярославской областью.

За последние пять лет взаимный товарооборот Беларуси и Ярославской области вырос в 1,7 раза и по итогам 2024 года достиг рекордного значения в 370 миллионов долларов. Данный визит – еще один важный шаг в укреплении партнерских связей и реализации совместных проектов.

# Виктор Каранкевич # Россия # Беларусь-Россия

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