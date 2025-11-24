Каранкевич о Ярославской области: между нашими производителями установлены долгосрочные связи

Ярославскую делегацию сегодня, 24 ноября, встречали и в правительстве. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич во время общения с губернатором Ярославской области подчеркнул, что между производителями нашей страны и российского региона установлены долгосрочные связи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас как никогда важно продолжить создавать благоприятные условия для расширения взаимодействия. Стороны обсудили вопросы обновления пассажирской техники в Ярославской области, где планируют продолжить закупки современных моделей с маркировкой «Сделано в Беларуси».

Это уже проверенное направление работы: в 2023 году региону было поставлено 165 городских автобусов МАЗ. Кроме того, Ярославская сторона заинтересована в поставках белорусской сельскохозяйственной, грузовой и дорожной техники, а также лифтового оборудования. Партнерство затрагивает и другие сферы.