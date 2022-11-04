«Заплатит свой рубль». Почему зритель идёт на некачественное кино?

Белорусские Канны – именно так можно назвать Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Фестиваль пройдет в Минске уже в 28-й раз. В 2022 году он собрал рекордное количество заявок. Все тайны международного кинофорума раскрыли в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Все-таки в последнее время появляется много фильмов, которые не хочется больше пересматривать, ты уже на следующий день забываешь, что посмотрел. Почему сейчас низкохудожественные фильмы все еще продолжают снимать, Елена?

Елена Турова, программный директор конкурса фильмов для детей и юношеской аудитории «Лістападзік» XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Во-первых, здесь, наверное, один из самых простых все-таки ответов – это деньги. То есть можно выпускать, скажем так, фастфуд, можно готовить домашнюю полезную пищу, можно готовить эксклюзивные какие-то продукты в особенных ресторанах. Есть некоторая практика, наверное, все в курсе, что существует большое количество учебников, как сделать быстро блокбастер, еще что. Когда нужно сделать что-то, скажем, для фастфуда, делается по неким своим уже достаточно просчитанным законам продюсерским. Такие фильмы, скорее всего, это именно, я так думаю, что это отбывание денег во многом. То есть понятно, что зритель пойдет, может, второй раз и не пойдет на этот фильм, но будет хорошая реклама, он заплатит свой рубль. Собственно говоря, это и есть какой-то вклад в поддержку такого рода кинематографа.