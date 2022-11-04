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Щедрый подарок и пожелания на белорусском языке. Что презентовали Лукашенко на БНБК?

04 ноября 2022 18:25
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Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Щедрый подарок и пожелания на белорусском языке. Что презентовали Лукашенко на БНБК?-1

Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот. БНБК – локомотив. Который готов потянуть за собой и местные хозяйства. Это же сырьевая база.  

Щедрый подарок и пожелания на белорусском языке. Что презентовали Лукашенко на БНБК?-4

Зерно всех этих больших корпорационных проектов в одном. Чтобы у белорусов был большой щедрый стол. И за ним не было пустых мест. Подарок от национальной биотехнологической корпорации с таким же смыслом.  

Щедрый подарок и пожелания на белорусском языке. Что презентовали Лукашенко на БНБК?-7

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:  
Подарок очень символичный. Мы хотели бы, чтобы за этим столом, Александр Григорьевич, собирались в вашей семье единомышленники, те, кто вас любит. Те, кто искренне вам верит. Как мы в БНБК.  

Гендиректор БНБК родом из Азии. Но Беларусь для него стала родным домом, и даже национальный язык освоил.  

Щедрый подарок и пожелания на белорусском языке. Что презентовали Лукашенко на БНБК?-10

Даниил Урицкий:  
Паважаны Аляксандр Рыгоравіч, жадаем вам і вашым блізкім моцнага здароўя і доўгіх гадоў жыцця. Дастатку, духоўнага адзінства і аднадумцаў побач.  

«Зроблена ў Беларусі», похоже, научатся выговаривать в разных странах мира. Пускай и благодаря аминокислотам Беларусь будет на языке.  

Щедрый подарок и пожелания на белорусском языке. Что презентовали Лукашенко на БНБК?-13

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# Подарки # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Даниил Урицкий # Фотофакт

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