Щедрый подарок и пожелания на белорусском языке. Что презентовали Лукашенко на БНБК?

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот. БНБК – локомотив. Который готов потянуть за собой и местные хозяйства. Это же сырьевая база.

Зерно всех этих больших корпорационных проектов в одном. Чтобы у белорусов был большой щедрый стол. И за ним не было пустых мест. Подарок от национальной биотехнологической корпорации с таким же смыслом.

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:

Подарок очень символичный. Мы хотели бы, чтобы за этим столом, Александр Григорьевич, собирались в вашей семье единомышленники, те, кто вас любит. Те, кто искренне вам верит. Как мы в БНБК.

Гендиректор БНБК родом из Азии. Но Беларусь для него стала родным домом, и даже национальный язык освоил.