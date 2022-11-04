«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК
Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот. БНБК – локомотив. Который готов потянуть за собой и местные хозяйства. Это же сырьевая база.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А почему мы ему Пуховичский район не отдали?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Отдали. 8 хозяйств.
– Нет, это 8.
– А там уже пять осталось всего, там нормально развивающиеся хозяйства.
Александр Лукашенко:
Ну и что? А что, ему ненормальные надо? Мы как-то еще вот смотрим на БНБК – да, это будет богатое, перспективное предприятие и так далее. Но как будто это не наше. Вот, давайте ему там похуже отдадим, а лучшее – зачем лучшее? Лучшее нашим будет.
Леонид Заяц:
Мы сначала отдавали те, которым надо помогать, думали, что…
Александр Лукашенко:
Ну, помогать… Тебе же надо кукуруза и зерно?
Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:
700 тысяч тонн.
– Ты просматриваешь на своих площадях, которые ты забрал?
– 300 тысяч тонн.
– Половину только?
– Да. Был Исаченко на прошлой неделе, сегодня я буду вам докладывать. В принципе, с губернатором мы нашли общий язык. Быховский район – самое большой. Хороший район. Он готов отдать.
– Весь район?
– Если вы поддержите, да.
БелАЗы, тракторы, сыры и даже лен – белорусские бренды зиждутся на успешном АПК. Самые высокотехнологичных отрасли тоже начинаются с зернового поля.
Александр Лукашенко:
Перед Быховским районом надо было ему Пуховичский район отдать.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Так мы и отдали.
– Так не все отдал.
– А все постепенно, Александр Григорьевич.