«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот. БНБК – локомотив. Который готов потянуть за собой и местные хозяйства. Это же сырьевая база.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А почему мы ему Пуховичский район не отдали? Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Отдали. 8 хозяйств.

– Нет, это 8.

– А там уже пять осталось всего, там нормально развивающиеся хозяйства.

Александр Лукашенко:

Ну и что? А что, ему ненормальные надо? Мы как-то еще вот смотрим на БНБК – да, это будет богатое, перспективное предприятие и так далее. Но как будто это не наше. Вот, давайте ему там похуже отдадим, а лучшее – зачем лучшее? Лучшее нашим будет.

Леонид Заяц:

Мы сначала отдавали те, которым надо помогать, думали, что… Александр Лукашенко:

Ну, помогать… Тебе же надо кукуруза и зерно?

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:

700 тысяч тонн.

– Ты просматриваешь на своих площадях, которые ты забрал?

– 300 тысяч тонн.

– Половину только?

– Да. Был Исаченко на прошлой неделе, сегодня я буду вам докладывать. В принципе, с губернатором мы нашли общий язык. Быховский район – самое большой. Хороший район. Он готов отдать.

– Весь район?

– Если вы поддержите, да.

БелАЗы, тракторы, сыры и даже лен – белорусские бренды зиждутся на успешном АПК. Самые высокотехнологичных отрасли тоже начинаются с зернового поля.

Александр Лукашенко:

Перед Быховским районом надо было ему Пуховичский район отдать.