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«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК

04 ноября 2022 18:24
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Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот. БНБК – локомотив. Который готов потянуть за собой и местные хозяйства. Это же сырьевая база.  

«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
А почему мы ему Пуховичский район не отдали?  

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Отдали. 8 хозяйств.
– Нет, это 8.  
– А там уже пять осталось всего, там нормально развивающиеся хозяйства.

«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК-4

Александр Лукашенко:  
Ну и что? А что, ему ненормальные надо? Мы как-то еще вот смотрим на БНБК – да, это будет богатое, перспективное предприятие и так далее. Но как будто это не наше. Вот, давайте ему там похуже отдадим, а лучшее – зачем лучшее? Лучшее нашим будет.

«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК-7

Леонид Заяц:
Мы сначала отдавали те, которым надо помогать, думали, что…

Александр Лукашенко:
Ну, помогать… Тебе же надо кукуруза и зерно?

«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК-10

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:
700 тысяч тонн.
Ты просматриваешь на своих площадях, которые ты забрал?
– 300 тысяч тонн.
– Половину только?
– Да. Был Исаченко на прошлой неделе, сегодня я буду вам докладывать. В принципе, с губернатором мы нашли общий язык. Быховский район – самое большой. Хороший район. Он готов отдать.
– Весь район?
– Если вы поддержите, да.

«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК-13

БелАЗы, тракторы, сыры и даже лен – белорусские бренды зиждутся на успешном АПК. Самые высокотехнологичных отрасли тоже начинаются с зернового поля.

«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК-16

Александр Лукашенко:
Перед Быховским районом надо было ему Пуховичский район отдать.

«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК-19

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Так мы и отдали.
– Так не все отдал.
– А все постепенно, Александр Григорьевич.

«Какое уж тут по-честному?» Президент о районах, принадлежащих БНБК-22

– Как постепенно? Ты ему отдал все убыточное, а лучшее оставил у себя?
– По-честному.
– Какое уж тут по-честному?  

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Леонид Заяц # Даниил Урицкий # Александр Турчин # Фотофакт

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