«Ты не уходи от темы». О чём Лукашенко спросил главу Академии наук и директора БНБК?

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Академия наук хоть чему-нибудь здесь научилась? Или она большой вклад внесла?

Учится. И будет учиться, потому что здесь есть очень перспективное направление, связанное с дальнейшей разработкой. Поэтому…

По всем направлениям от аминокислот до структуры комбикормов.

Александр Лукашенко:

Даниил, это для них учеба больше или они что-нибудь привнесли? Только объективно.