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«Ты не уходи от темы». О чём Лукашенко спросил главу Академии наук и директора БНБК?

04 ноября 2022 18:06
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Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот.

«Ты не уходи от темы». О чём Лукашенко спросил главу Академии наук и директора БНБК?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Академия наук хоть чему-нибудь здесь научилась? Или она большой вклад внесла?  

«Ты не уходи от темы». О чём Лукашенко спросил главу Академии наук и директора БНБК?-4

Учится. И будет учиться, потому что здесь есть очень перспективное направление, связанное с дальнейшей разработкой. Поэтому…  

По всем направлениям от аминокислот до структуры комбикормов.  

Александр Лукашенко:  
Даниил, это для них учеба больше или они что-нибудь привнесли? Только объективно.  

«Ты не уходи от темы». О чём Лукашенко спросил главу Академии наук и директора БНБК?-7

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:  
Совместная работа.  
– Это я понимаю. А доля какая?  
– Четыре кандидата наук у нас.  
– Ты не уходи от темы.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Даниил Урицкий # Фотофакт

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