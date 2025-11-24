15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками

Комфорт и безопасность. Новые междугородние автобусы белорусского производства вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автопарки Минской области пополнили 15 дополнительных составов, приобретенных по поручению Президента. Их выход на дистанцию поможет разгрузить направления с наибольшим пассажиропотоком и сократить время ожидания транспорта в часы пик.

Еще неделю назад добраться из Минска в Борисов в часы пик казалось невыполнимой задачей. Очереди из желающих вернуться домой растягивались до 100 и более метров, а время ожидания транспорта могло дойти до 40 минут. Так междугородний трафик работать не может. Ситуацию на контроль взял глава государства. Было принято решение вывести на маршруты дополнительный транспорт.

Автопарк Борисова пополнили шесть новых автобусов. Двое из них будут курсировать по направлению Жодино – Минск. Для удобства пассажиров в часы пик изменилось не только количество транспорта, но и интервал движения. В день перевозят свыше 1,5 тысячи человек. В конце недели количество пассажиров увеличивается. В связи с этим по пятницам и в выходные добавили автобусы повышенной вместимости – на 50 мест.

Александр Слаек, директор «Автопарка №3» ОАО «Миноблавтотранс»:

В будний день мы выполняем на минском маршруте – 95 рейсов, в пятницу, субботу и воскресенье – 110. Наши 8 автобусов работают ежедневно в Жодино, где мы выполняем в день еще 102 рейса. На маршруте Жодино – Минск вышли новые автобусы. В будние транспорт будет отправляться с интервалом 7-8 минут, в выходные – 10-15, что значительно ускорит поездки между городами.

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автопарк № 18» ОАО «Миноблавтотранс»:

Техника на сегодняшний день уже выехала на маршруты и успешно обслуживает Смолевичи и Жодино, направленные для связи с Минском.