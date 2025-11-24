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15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками

24 ноября 2025 14:13
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Комфорт и безопасность. Новые междугородние автобусы белорусского производства вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками-2

Автопарки Минской области пополнили 15 дополнительных составов, приобретенных по поручению Президента. Их выход на дистанцию поможет разгрузить направления с наибольшим пассажиропотоком и сократить время ожидания транспорта в часы пик.

15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками-4

Еще неделю назад добраться из Минска в Борисов в часы пик казалось невыполнимой задачей. Очереди из желающих вернуться домой растягивались до 100 и более метров, а время ожидания транспорта могло дойти до 40 минут. Так междугородний трафик работать не может. Ситуацию на контроль взял глава государства. Было принято решение вывести на маршруты дополнительный транспорт.

15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками-6

Автопарк Борисова пополнили шесть новых автобусов. Двое из них будут курсировать по направлению Жодино – Минск. Для удобства пассажиров в часы пик изменилось не только количество транспорта, но и интервал движения. В день перевозят свыше 1,5 тысячи человек. В конце недели количество пассажиров увеличивается. В связи с этим по пятницам и в выходные добавили автобусы повышенной вместимости – на 50 мест. 

15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками-8

Александр Слаек, директор «Автопарка №3» ОАО «Миноблавтотранс»:
В будний день мы выполняем на минском маршруте – 95 рейсов, в пятницу, субботу и воскресенье – 110. Наши 8 автобусов работают ежедневно в Жодино, где мы выполняем в день еще 102 рейса.

На маршруте Жодино – Минск вышли новые автобусы. В будние транспорт будет отправляться с интервалом 7-8 минут, в выходные – 10-15, что значительно ускорит поездки между городами.

15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками-10

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автопарк № 18» ОАО «Миноблавтотранс»:
Техника на сегодняшний день уже выехала на маршруты и успешно обслуживает Смолевичи и Жодино, направленные для связи с Минском.

15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками-12

В часы пик также курсирует дополнительный автобус туристического класса. Приобрести билеты можно у водителя. В помощь – контролер. Приобрести билеты можно онлайн, а также на кассах автостанции и Минсктранса.

Всего автопарки Минской области пополнили 15 автобусов. Шесть прибыли в Борисов, столько же – в Жодино. Еще три – в Дзержинск. Это наиболее востребованные маршруты. 

В перспективе – развить автобусное сообщение между Минском и городами-спутниками с приставкой «электро». В прошлом году 14 единиц электробусов было закуплено для городского трафика Жодино. В будущем подобный транспорт планируют пустить до Смолевичей.

# Транспорт Беларуси # ГП «Минсктранс»

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