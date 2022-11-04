«Взорвала крупнейшие фестивали». Какое современное кино пользуется особой популярностью?

Белорусские Канны – именно так можно назвать Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Фестиваль пройдет в Минске уже в 28-й раз. В 2022 году он собрал рекордное количество заявок. Все тайны международного кинофорума раскрыли в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Какие вообще сейчас тренды в кинематографе? Мы им соответствуем, наше белорусское кино?

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм», директор XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Назвать, что есть какой-то один тренд – такое нельзя. Например, мы видим что есть определенные тренды при получении «Оскара» либо награды в Каннах. Вместе с тем эти тренды не соответствуют для стран Средней, Центральной Азии, мусульманского мира. Например, ментальность стран Латинской Америки очень будет отличаться от скандинавских стран, даже от Беларуси. Да, есть коммерческое кино, экшены, блокбастеры, но это уже относится, наверное, к сфере развлечений, шоу-бизнеса, киноидустрии. Это себе могут позволить только крупные производители, такие как США, Индия, где поставлены на такие рельсы несколько другие. Киноаттракционы не всякая страна может себе позволить.