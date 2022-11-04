«Взорвала крупнейшие фестивали». Какое современное кино пользуется особой популярностью?
Белорусские Канны – именно так можно назвать Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Фестиваль пройдет в Минске уже в 28-й раз. В 2022 году он собрал рекордное количество заявок. Все тайны международного кинофорума раскрыли в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Какие вообще сейчас тренды в кинематографе? Мы им соответствуем, наше белорусское кино?
Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм», директор XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
Назвать, что есть какой-то один тренд – такое нельзя. Например, мы видим что есть определенные тренды при получении «Оскара» либо награды в Каннах. Вместе с тем эти тренды не соответствуют для стран Средней, Центральной Азии, мусульманского мира. Например, ментальность стран Латинской Америки очень будет отличаться от скандинавских стран, даже от Беларуси. Да, есть коммерческое кино, экшены, блокбастеры, но это уже относится, наверное, к сфере развлечений, шоу-бизнеса, киноидустрии. Это себе могут позволить только крупные производители, такие как США, Индия, где поставлены на такие рельсы несколько другие. Киноаттракционы не всякая страна может себе позволить.
Владимир Карачевский:
Даже европейские страны – обратите внимание, у них не так много снимается дорогих экшенов. Они снимают свое кино – будь то французское, норвежское, румынское либо сербское. Я называю те страны, которые считаются в чем-то даже законодателями моды в киноискусстве. Появился такой феномен, как иранское кино, который набирает сейчас обороты и пользуется спросом во всем мире. Мы говорим сегодня о корейском кино. Вдруг неожиданно Юго-Восточная Азия взорвала крупнейшие фестивали. Обратил весь мир на турецкое кино, которое делает потрясающие сериалы, завоевывает весь мир. Поэтому сказать, что есть какая-то мода на что-то одно – нет. Просто кто-то открывает для себя что-то новое. Например, новую страну, новые подходы, фильмы. В этом году будет мода на это, в следующем – на это, поэтому однозначно сказать нельзя.
У нас есть строгие ограничения. Какие фильмы могут попасть на конкурс игрового кино на фестивале «Лiстапад» – подробнее здесь.