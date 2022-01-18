«Дальше два варианта». Подводим итоги встречи по проекту Конституции во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников. Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из них активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия и собирали мнения. Собственно, о необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.

Всенародное обсуждение изменений в Основной закон идет уже три недели. За это время поступило более 7 000 предложений от белорусов. Абсолютное большинство – 99 % из них – в поддержку изменений и со своими конкретными предложениями. Но один из важных моментов, на который обратил внимание Александр Лукашенко, Конституцию не нужно перенасыщать деталями, они должны быть закреплены на уровне законов. Доработанный проект обновленной Конституции будет представлен главе государства в ближайшие дни. А референдум, как и планировали, будет проведен в феврале. Ксения Худолей продолжит.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Больше трех недель белорусы обсуждают проект обновления Конституции. Диалоговые площадки, встречи на предприятиях, дискуссии в медиасреде. А главное – фидбэк из конкретных предложений. Какие из них могут гармонично дополнить текст Основного закона – вопрос повестки совещания во Дворце Независимости. Среди участников все те, кто в конституционные прения вовлечен давно и основательно. Сперва жаркие споры с коллегами по законотворчеству, теперь вместе с белорусами детальное и дословное обсуждение. В преддверии референдума определиться, что должно быть в канве Основного закона, а чему лучше остаться фантазиями, просто необходимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мной было принято решение о широком освещении предлагаемых новаций, чтобы получить обратную связь, оценку этого проекта от специалистов, руководителей предприятий, простых людей, в том числе госслужащих, трудовых коллективов и организаций (подробности здесь). Многие из вас, я вам за это благодарен, посетили наши трудовые коллективы, организации, побывали в регионах. Насколько это возможно, провели там мероприятия, переговорили с людьми, ответили на вопросы, которые их волнуют в связи с изменениями в Конституцию, рассказали о конституционном процессе, что он собой представляет.

Более 30 статей уже откорректированы экспертами, учитывая ценные инициативы белорусов. К примеру, люди хотят конституционно защитить символику страны или доверить устанавливать праздничные выходные дни Всебелорусскому народному собранию. Однако некоторые предложения еще остаются спорными. Обратная связь выявила еще один неоднозначный аспект. Некоторых граждан смутила заложенная в проект социальная ответственность каждого белоруса за свое здоровье. Люди опасаются введения платной медицины. Президент уверен, гарантированное белорусам бесплатное лечение не исключает необходимости каждому и самому позаботиться о своем здоровье. Полное экспертное согласие должно быть достигнуто во всех вопросах, принципиален для обновленного проекта баланс полномочий. Потому глава государства досконально расспрашивает специалистов, все ли учтено? «Чтобы систему не развалили и государство». Что судья Конституционного суда рассказала о проекте Конституции.

Безусловно, даже на этом этапе дошлифовки проекта экспертная дискуссия имеет место. Функции Президента, Всебелорусского народного собрания, а также Парламента – все это раз за разом подвергается обсуждению. Отдельные предложения звучали и сегодня. «Там есть еще вопросы, на которые нет ответа». Что в Конституции не нравится заслуженному юристу Беларуси? Читайте здесь. Все стратегически важные для будущего страны аспекты поручено обсудить и окончательно закрепить в проекте. Но только так, чтобы не нарушить общую концепцию, которая вырабатывалась все это время, не допустить двоевластия или перегиба полномочий. Это должен быть документ на долгие годы вперед с учетом общественных трансформаций и преемственности поколений. Александр Лукашенко о новых выборах: «Изберут случайного, как когда-то в середине 1990-х, – этого уже не будет». Читайте здесь.

В остальном, подчеркнул Президент, ориентироваться нужно на фундаментальность – Конституция не терпит деталей и частностей, их должны регулировать нормативно-правовые акты с учетом актуальности и жизненных запросов белорусов. Александр Лукашенко: «Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже». Подробности здесь. Работа над Основным законом подходит к финальной стадии. Она одна из самых ответственных для тех, кто юридически ювелирно записывает глобальные желания и нужды страны на страницы новой Конституции. И, конечно, для всех, кто будет выбирать путь своей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дальше два варианта: или народ принимает изменения к этой Конституции и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая Конституция (подробности здесь). Не могут вернуться мои сыновья, мои ребята, больше 200 человек. Я их не могу не встретить в аэропорту. И поручить никому это не могу. Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Вадим Гигин: предложение вернуться к Конституции 1994 года поддержало менее 1 % белорусов. Подробности здесь.