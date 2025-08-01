Гродненский «Неман» прошёл в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Гродненский «Неман» продолжает еврокубковую компанию. «Торпедо-БЕЛАЗ» и минское «Динамо» завершили выступление. Таковы итоги 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Сегеде в ответном матче команда Игоря Ковалевича сыграла вничью –1:1 – с «Кошице» из Словакии. На 90-й минуте гол забил Олег Евдокимов, а в компенсированное время словацкая дружина усилиями Михала Домика счет сравняла. Неделю назад гродненская команда одержала волевую победу над соперником со счетом 3:2. По сумме двух встреч «Неман» вышел в третий круг еврокубкового турнира.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман» (Гродно):

Тактика и стратегия, которая была нами выработана до этой игры, она сработала. С первой до последней минуты единственный обязательный гол. По большому счету, нам попалась сильная команда, физически очень мощная. Поэтому будем двигаться дальше и готовиться к следующему матчу.

В третьем раунде квалификации «Неман» сыграет с «Клаксвиком» из Фарерских островов. Игры состоятся 5 и 14 августа. Первый матч гродненцы проведут на выезде. Чтобы пробиться в основной этап, нашей команде нужно преодолеть четыре квалификационных круга.

В отличие от «Немана», жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» и минское «Динамо» попрощались с Лигой конференций. Для них двери в еврокубковую осень закрылись июльской порою. «Торпедовцы» в ответном матче разгромно уступили «Маккаби» из Хайфы – 0:3 и выбыли из борьбы. Столичные «динамовцы» дважды были биты албанской «Эгнатией» и также упустили шанс на дальнейшее продвижение.