«Кухарка или клоун не должны претендовать на высокий пост». Чиновники обсудили предложения белорусов в проект Конституции

Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из них активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия и собирали мнения. Собственно, о необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Люди пишут, что никакие кухарка или клоун не должны претендовать на высокий пост главы государства. В связи с этим можно было бы ввести дополнительные требования к кандидатам в Президенты, а именно наличие не менее 10 лет стажа госслужбы или руководящего опыта в организации. Достаточно много граждан высказалось о необходимости лишения гражданства экстремистов и иных беглых лиц, своими действиями причиняющих вред белорусскому государству и обществу. Подобные вопросы ставят и наши силовые ведомства. В связи с этим предлагается часть 2 статьи 10, в которой речь идет о недопустимости лишения гражданства, исключить в целом. Такой опыт есть за рубежом: США, Франция, Швейцария, Россия, Казахстан и другие страны.

Также граждане настаивают на усилении экологической нормы – статья 55-я – изложив ее в следующей редакции: охрана природной среды и бережное отношение к природным ресурсам – долг каждого. В отличие от ныне действующей: охрана природной среды – долг каждого. Всего к настоящему моменту по сравнению с действующей Конституцией правится уже 83 статьи, две исключаются, появляется 11 новых. Кроме того, ряд рациональных предложений, поступивших от участников обсуждения, в дальнейшем может найти отражение и развитие в законах и подзаконных актах.

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