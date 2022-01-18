«Не надо тут замыкаться на Лукашенко, Лукашенко своё сделал. Осталось основное – принять Конституцию»

Новости Беларуси. В основе любых изменений и перемен должна лежать Конституция, так как все должно быть по закону. Такое мнение 18 января высказал глава государства во время совещания по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Можно же совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине» – читайте здесь.
Как отметил Александр Лукашенко, главное – на что он делал акцент – в центре всех действий по изменению Основного закона должен быть Конституционный суд. К доработке подключилась рабочая группа. В итоге с учетом поступивших предложений уже более 30 статей документа откорректированы, в процессе доработки 83, 2 исключены, появится 11 новых статей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что дальше? Дальше два варианта. Или народ принимает изменения к этой Конституции и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос – кому это выгодно и кому это надо. Потому что все сошлось на то, что «гэта патрэбна толькi Лукашэнку». Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься. Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко, Лукашенко свое сделал. Осталось основное – принять Конституцию, изменить законы и законодательство, привести в соответствии с Конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром и доморощенных в том числе (они все здесь) специалистов, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс. Вот когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам.
Наряду с этим Александр Лукашенко обратил внимание, что не нужно Конституцию перенасыщать деталями, они должны быть расписаны уже на уровне законов.