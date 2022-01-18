«Не надо тут замыкаться на Лукашенко, Лукашенко своё сделал. Осталось основное – принять Конституцию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что дальше? Дальше два варианта. Или народ принимает изменения к этой Конституции и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос – кому это выгодно и кому это надо. Потому что все сошлось на то, что «гэта патрэбна толькi Лукашэнку». Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься. Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко, Лукашенко свое сделал. Осталось основное – принять Конституцию, изменить законы и законодательство, привести в соответствии с Конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром и доморощенных в том числе (они все здесь) специалистов, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс. Вот когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам.

Наряду с этим Александр Лукашенко обратил внимание, что не нужно Конституцию перенасыщать деталями, они должны быть расписаны уже на уровне законов.