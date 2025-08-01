Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это первая награда белорусских пловцов на престижных соревнованиях.

Наша спортсменка в финале на двухсотметровке брассом заняла третье место. После первой половины дистанции Змушко показывала пятый результат, ближе к финишу ускорилась и в итоге разделила бронзу с Кейлин Корбет из ЮАР. Обе девушки показали одинаковое время – 2 минуты 23 секунды и 52 сотые. Чемпионкой стала американка Кейт Даглас.

Глава Национального олимпийского комитета нашей страны Виктор Лукашенко поздравил Алину Змушко с бронзовой медалью чемпионата мира.