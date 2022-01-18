Лукашенко: «Можно же совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, и то, что я вижу: предложенные поправки вызвали живой интерес. Сам процесс изменения в Конституцию и предстоящий референдум вызывает интерес у наших людей. Это естественно. В диалоге участвуют все группы и слои населения, ведется широкая информационно-разъяснительная работа государственными средствами массовой информации, вякают и наши оппоненты. Я не ошибаюсь, именно вякают. Потому что у меня анализ полностью всех их заявлений, я там не вижу, они плетутся в хвосте и подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать. Но то, что у них там творится, не поддается критике. Сейчас они уже отошли от своего главного лозунга. Помните? «Перамены, перамены». И как только мы начали работать в этом направлении, это естественный процесс перемен, а начинать надо, как все цивилизованные люди и грамотные. И основой этих перемен должна быть Конституция, все же должно быть по закону. Можно же совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерно. Ну и вообще учиться надо и извлекать опыт из ошибок, да и положительных тенденций у друзей, соседей и врагов.