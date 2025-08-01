Будущие офицеры и военачальники – в Военную академию Беларуси прибыло более 750 новобранцев

Военная академия Беларуси распахнула двери для 713 парней и 45 девушек. В недалеком прошлом многие из этих ребят – выпускники кадетских училищ, военнослужащие срочной службы или службы по контракту. Обучение в Военной академии отличается от обычного университета: форма, особая дисциплина, строгий график и повышенное внимание к физической подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приезжают курсанты-первокурсники на учебу раньше остальных – в начале августа. Новое пополнение встречали и наши корреспонденты.

«Курс, подъем!» – так теперь будет начинаться каждое утро у Захара Боговича. Первокурсник выбрал военную карьеру по примеру дяди, который служил на подводной лодке. Юноша уже окончил Полоцкое кадетское училище. Следующий этап в жизни – Военная академия.

Захар Богович, курсант Военной академии Беларуси:

Я с детства, всегда, вот еще с садика, даже моя мама как говорила, но я не помню, что я всегда мечтал быть военным... Семья никак негативно, отрицательно не отнеслась к этому. Она даже, наоборот, сказала бы положительно. Набор 2025 года – рекордный за последние несколько лет. Ряды курсантов пополнили более 750 человек. Несмотря на стереотип, что служба – это мужское дело, 45 первокурсников – девушки.

Анастасия Ворона, курсант Военной академии Беларуси:

Я в роду первая, кто связала свою жизнь с Вооруженными Силами. Родители поначалу переживали, когда пошла в кадетское училище. Далее прекрасно стали относиться, поддерживать. Говорили, что поступай туда, куда душа хочет. Сначала решила для себя, что буду военнослужащей и не хочу связывать свою жизнь с гражданскими профессиями. За время ознакомительной практики новобранцы должны будут изучить устав и привыкнуть к распорядку. День будет расписан по минутам. Такая жизнь не всегда дается легко. Учебный сбор позволяет за месяц привить дисциплинированность и базовые навыки службы.