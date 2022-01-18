В Минске молодёжь обсудила с руководством столицы проект обновлённой Конституции. О чём говорили?

Новости Беларуси. К обсуждению проекта обновленной Конституции активно подключилась молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К обсуждению проекта обновленной Конституции активно подключилась молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студенты белорусских вузов с руководством Минска разбирали поправки в Основной закон. Особую поддержку среди учащихся нашли положения, которые касаются сохранения традиционных ценностей, закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины и поддержки молодежных инициатив. Важно, что в правовом фундаменте особый акцент сделан на патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Молодые люди задавали самые разнообразные вопросы, очень интересные, очень выверенные вопросы, которые действительно говорят о том, что они продуманные, что они долго работали над проектом Конституции и продумали вопросы. Их очень многое интересует. И сегодня мы старались ответить на эти вопросы, много очень почерпнули для себя. Сегодня мы видим, что молодежь неравнодушна к своему будущему и ее интересует, как будет развиваться наша республика, как будут жить люди в Беларуси. И сегодня мы будем поддерживать вот эти стремления, чтобы каждый молодой человек имел возможность высказать свои предложения.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Ребята сами предлагают диалоговые площадки, приглашают активно секретарей Центрального комитета БРСМ, представители активной молодежи сами являются проводниками, излагают свое мнение, свое видение, а главное – то, что эта активность в очередной раз подтверждает, что такая активная молодежь направлена на укрепление конкурентоспособности нашего Основного закона и на международной площадке.
Предложения молодых минчан, в том числе, направят в Конституционную комиссию.