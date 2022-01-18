В Минске молодёжь обсудила с руководством столицы проект обновлённой Конституции. О чём говорили?

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Молодые люди задавали самые разнообразные вопросы, очень интересные, очень выверенные вопросы, которые действительно говорят о том, что они продуманные, что они долго работали над проектом Конституции и продумали вопросы. Их очень многое интересует. И сегодня мы старались ответить на эти вопросы, много очень почерпнули для себя. Сегодня мы видим, что молодежь неравнодушна к своему будущему и ее интересует, как будет развиваться наша республика, как будут жить люди в Беларуси. И сегодня мы будем поддерживать вот эти стремления, чтобы каждый молодой человек имел возможность высказать свои предложения.