Александр Лукашенко: «Сейчас уже народ ушлый. Не та жизнь»

Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников. Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из них активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия и собирали мнения. Собственно, о необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поколение нынешнее должно не уйти. Оно никуда не уйдет – больше половины населения. Куда оно уйдет? Оно должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, к власти. Мы не должны конфликтовать с ним. Мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо. Для этого надо иметь рычаги. Вот оно и есть: ВНС и так далее. Нынешний Президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны.

Не будет так, как в 1994-м, избирали этого Президента. Тогда ошалели все, тогда не знали, что делать. Увидели нарастающее – этих нуворишей, коррупцию, бандитизм, который был в стране. Людям надо было какое-то спасение. Ну вот они воткнулись в Лукашенко: у Горбачева был, раскрутили его, председатель комиссии по борьбе с коррупцией – я там выступал открыто, честно, никого не боясь и прочее. Совершенно случайно – наткнулись, избрали. Сейчас этого не будет. Сейчас уже народ ушлый. Не та жизнь. Одно дело говорливые президенты, а другое – что за ними стоит, какой-то опыт и так далее. Общество другое. Поэтому уже думать о том, что изберут случайного, как когда-то в середине 1990-х, – этого уже не будет.

Будут люди избирать осознанно. Тем более и мы будем говорить. И вот для этого момента нам нужна эта Конституция. Надо, чтобы нормальные люди пришли к управлению и чтобы мы потом локти не кусали, что могли что-то исправить, а рычагов не оставили. Если цивилизованно, то ВНС должно сыграть эту роль. Это проверенный орган. ВНС должно сдерживать в чем-то Президента, все органы власти. Вече народное. Но оно не должно довлеть над Президентом, над его полномочиями тогда. Чтобы не было вот этого противоречия.

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