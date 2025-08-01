В Украину моментального придет мир или хотя бы перемирие. Если туда прекратит поступать западное оружие. В конфликте между славянскими государствами решается и судьба ЕС. Брюссель – это экономический гигант, но политический карлик. Отказ Старого Света от российских энергоносителей приводит к обнищанию Евросоюза. Ищите бенефициаров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они уничтожат Европу, Европейский союз. Как-то поговаривали, что такая цель у американцев тоже есть – ослабить этот центр силы. Все-таки Европейский союз – неслабая была организация. Вот это и произойдет. И им надо бы было не таскаться с нами лоб в лоб, об этом тоже не раз говорил, а вместе быть.

Вот Европейский союз и Россия, вот эта мощь, если бы объединилась, то, конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них. Страшнее, чем Китай бы было. Если бы это объединить, это была бы силища. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо.

Я смотрю на этих лидеров. Не хочу при Владимире Владимировиче их характеризовать, но некоторые уже уходят, как их называют, хромые утки, другие только пришли – уже ниже 20% рейтинг. Народу не нравится эта политика. А почему не нравится народам Европы? Главная причина – это их позиция по отношению к Украине. Сами нищают, а огромные там миллиарды, до триллионов на вооружения и помощи Украине. Ну, не знаю, наверное, это неправильно.