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Что волнует сотрудника белорусского градообразующего предприятия в проекте Конституции? Рассказал он сам

18 января 2022 19:08
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Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников. Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из них активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия и собирали мнения. Собственно, о необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.  

Что волнует сотрудника белорусского градообразующего предприятия в проекте Конституции? Рассказал он сам-1

Интерес к обновлению Конституции действительно незаурядный. Только в первые три часа после опубликования проект просмотрели 70 тысяч человек. Многие свои идеи, поддержку или критику упаковали в электронные письма. Самые активные лично вступили в диалог о будущем. Он, не лишним будет сказать, шел и сегодня в разных уголках страны. От социальных проблем до глобальных вопросов мироустройства – Конституция в топе общественной мысли.  

Что волнует сотрудника белорусского градообразующего предприятия в проекте Конституции? Рассказал он сам-4

Дмитрий Сачевко, сотрудник Пружанского молочного комбината:  
В первую очередь волнует семья как ячейка общества. Это брак мужчины и женщины по рождению. Вот этот вопрос активно муссируется. Активно муссируется вопрос статуса Всебелорусского народного собрания, какой статус это будет носить, в том числе возможно ли выдвижение своего представителя от нашего трудового коллектива. Потому что предприятие градообразующее.  

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# Конституция # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Дмитрий Сачевко # Фотофакт

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