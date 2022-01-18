Что волнует сотрудника белорусского градообразующего предприятия в проекте Конституции? Рассказал он сам

Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников. Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из них активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия и собирали мнения. Собственно, о необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.

Интерес к обновлению Конституции действительно незаурядный. Только в первые три часа после опубликования проект просмотрели 70 тысяч человек. Многие свои идеи, поддержку или критику упаковали в электронные письма. Самые активные лично вступили в диалог о будущем. Он, не лишним будет сказать, шел и сегодня в разных уголках страны. От социальных проблем до глобальных вопросов мироустройства – Конституция в топе общественной мысли.