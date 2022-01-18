Вадим Гигин: предложение вернуться к Конституции 1994 года поддержало менее 1 % белорусов

Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Предложение вернуться к Конституции 1994 года – менее 1 %. То есть народ, граждане прекрасно отдают себе отчет, что тот вариант в нынешних условиях абсолютно не рабочий. И посмотрите, как оппоненты власти, в общем-то, отказались от каких-то альтернативных вариантов Основного закона. У них его просто нет. А те, которые они пытались разработать, абсолютно не конкурентоспособны по сравнению с нынешними изменениями и дополнениями. И масштабность обсуждения, развернувшегося по стране, это лишний раз подчеркивает.
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