«Там есть ещё вопросы, на которые нет ответа». Что в Конституции не нравится заслуженному юристу Беларуси?

Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников.
Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:
Мне не очень нравятся заключительные переходные положения, потому что там есть еще вопросы, на которые нет ответа. Ответа в том числе и в плане полномочий Президента, если формируется ВНС. Или даже доформирование ВНС. Более важный вопрос – это взаимодействие Президента, парламента и ВНС. Надо эту идею, что Президент возглавляет ВНС, мне кажется, более полно развить. Это направление вообще такого консолидированного какого-то органа – Президент во главе ВНС – проработать. И изменить 86-ю статью, где идет речь о запрете на совмещение других должностей Президентом.
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