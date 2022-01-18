«Там есть ещё вопросы, на которые нет ответа». Что в Конституции не нравится заслуженному юристу Беларуси?

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:

Мне не очень нравятся заключительные переходные положения, потому что там есть еще вопросы, на которые нет ответа. Ответа в том числе и в плане полномочий Президента, если формируется ВНС. Или даже доформирование ВНС. Более важный вопрос – это взаимодействие Президента, парламента и ВНС. Надо эту идею, что Президент возглавляет ВНС, мне кажется, более полно развить. Это направление вообще такого консолидированного какого-то органа – Президент во главе ВНС – проработать. И изменить 86-ю статью, где идет речь о запрете на совмещение других должностей Президентом.

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