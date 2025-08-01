Хоккей. Минское «Динамо» подписало американского нападающего Алекса Лиможа

Минувший сезон 27-летний форвард провел в АХЛ в составе «Херши». В 53-х матчах регулярного чемпионата он набрал 44 балла. Вместе с командой в 2024 году Алекс стал обладателем Кубка Колдера. Лимож подписал контракт с белорусской командой на один сезон.

Еще один новичок минского «Динамо», канадский защитник Даррен Диц, уже прилетел в Минск. И поделился своими впечатлениями и надеждами. К слову, у Дица также есть гражданство Казахстана, и он хорошо говорит по-русски.

Даррен Диц, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Эмоции только положительные. Мы в восторге! Чистота города, как он такой зеленый. А вот и люди такие доброжелательные и рады очень присоединиться к команде. Видно, что здесь строится хорошая, сильная команда. Коллектив дружный и я еще раз просто рад присоединиться. Да, много раз, конечно, играл на минской арене против. Это очень сложная задача здесь играть. Поэтому жду с нетерпением играть и почувствовать поддержку болельщиков.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина заключил соглашение с «зубрами» на один сезон. Также сегодня еще один хоккеист подписал контракт с «Динамо». Им стал 19-летний белорус Роман Кузнецов. Он проведет в стане зубров два года.