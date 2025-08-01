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Хоккей. Минское «Динамо» подписало американского нападающего Алекса Лиможа

01 августа 2025 20:33
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Хоккейное минское «Динамо» продолжает подготовку к сезону. Очередным приобретением «зубров» стал американский нападающий Алекс Лимож, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» подписало американского нападающего Алекса Лиможа-2

Минувший сезон 27-летний форвард провел в АХЛ в составе «Херши». В 53-х матчах регулярного чемпионата он набрал 44 балла. Вместе с командой в 2024 году Алекс стал обладателем Кубка Колдера. Лимож подписал контракт с белорусской командой на один сезон.

Хоккей. Минское «Динамо» подписало американского нападающего Алекса Лиможа-4

Еще один новичок минского «Динамо», канадский защитник Даррен Диц, уже прилетел в Минск. И поделился своими впечатлениями и надеждами. К слову, у Дица также есть гражданство Казахстана, и он хорошо говорит по-русски.

Даррен Диц, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Эмоции только положительные. Мы в восторге! Чистота города, как он такой зеленый. А вот и люди такие доброжелательные и рады очень присоединиться к команде. Видно, что здесь строится хорошая, сильная команда. Коллектив дружный и я еще раз просто рад присоединиться. Да, много раз, конечно, играл на минской арене против. Это очень сложная задача здесь играть. Поэтому жду с нетерпением играть и почувствовать поддержку болельщиков.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина заключил соглашение с «зубрами» на один сезон. Также сегодня еще один хоккеист подписал контракт с «Динамо». Им стал 19-летний белорус Роман Кузнецов. Он проведет в стане зубров два года.

# Хоккей

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