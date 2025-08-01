Прямой эфир

Дмитрий Басков провёл встречу с трудовым коллективом ассоциации «Белорусская федерация футбола»

01 августа 2025 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В рамках Единого дня информирования член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Басков провел встречу с трудовым коллективом ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ходе встречи были затронуты вопросы развития Беларуси, ее восстановления в суверенный период и тому, сколько кропотливого труда было вложено в достижение положительных изменений. Отдельно Дмитрий Басков затронул тему значимости спорта в формировании современного общества.

Дмитрий Басков провёл встречу с трудовым коллективом ассоциации «Белорусская федерация футбола»-1

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Поддержка спорта и социальной сферы – это одна из приоритетных задач нашего государства. И какие бы сложные ни были времена, всегда в нашем бюджете закладываются средства на развитие спортивной инфраструктуры, на социальные проекты, на спорт в целом. Я надеюсь, что в целом в сфере спорта будут работать как можно больше влюбленных в свое дело людей, которые искренне будут передавать свой опыт, отдаваться этому виду спорта. Потому что в спорте, как в отрасли, именно такие должны находиться.

Глава Федерации футбола Беларуси Евгений Булойчик высказал уверенность в том, что будут укрепляться связи и взаимодействия с федерациями других видов спорта, в частности, хоккея, для обмена опытом и дальнейшего усиления позиций спорта в жизни белорусов.

# Дмитрий Басков # Белорусская федерация футбола

Другие новости рубрики

Все новости
Гродненский «Неман» прошёл в третий квалификационный раунд Лиги конференций
01 августа 2025 19:30

Гродненский «Неман» прошёл в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на ЧМ по водным видам спорта
01 августа 2025 19:29

Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на ЧМ по водным видам спорта

На третьем этапе Кубка Леднёва в Минске состоялись полуфиналу у мужчин
01 августа 2025 18:56

На третьем этапе Кубка Леднёва в Минске состоялись полуфиналу у мужчин