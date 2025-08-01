Дмитрий Басков провёл встречу с трудовым коллективом ассоциации «Белорусская федерация футбола»

В ходе встречи были затронуты вопросы развития Беларуси, ее восстановления в суверенный период и тому, сколько кропотливого труда было вложено в достижение положительных изменений. Отдельно Дмитрий Басков затронул тему значимости спорта в формировании современного общества.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Поддержка спорта и социальной сферы – это одна из приоритетных задач нашего государства. И какие бы сложные ни были времена, всегда в нашем бюджете закладываются средства на развитие спортивной инфраструктуры, на социальные проекты, на спорт в целом. Я надеюсь, что в целом в сфере спорта будут работать как можно больше влюбленных в свое дело людей, которые искренне будут передавать свой опыт, отдаваться этому виду спорта. Потому что в спорте, как в отрасли, именно такие должны находиться.

Глава Федерации футбола Беларуси Евгений Булойчик высказал уверенность в том, что будут укрепляться связи и взаимодействия с федерациями других видов спорта, в частности, хоккея, для обмена опытом и дальнейшего усиления позиций спорта в жизни белорусов.