Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже»

18 января 2022 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников.  

Александр Лукашенко: «Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже. А дети останутся. О них давайте думать. Вот в чем суть самого процесса. А если стараемся угодить людям или всех обучить за один или полтора месяца юриспруденции, праву. Слушайте, у нас за пять лет студенты не все обучаемы в этом плане. Даже крупные специалисты этим не могут похвастаться, даже Григорий Алексеевич [Василевич, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии – прим. ред.], который этим всем занимается, что он все знает в этом плане. Поэтому не надо перед собой эти цели ставить.  

Проведем мы референдум, если народ доверяет власти, он нас поддержит. Но ножницы у нас. Могут и доверять, но не проголосуют – почему? Мы не хотим этой Конституции. Наши люди, наша страна. Нет, мы хотим, чтобы было так, как сейчас. А вот надо людям объяснить, что хуже-то мы этими изменениями не делаем. А эти изменения, новации в том, ВНС и так далее – это тоже не из космоса пришедшая норма. Шесть Всебелорусских народных собраний прошло. И первое как минимум спасло страну и дало нам возможность почти 30 лет развиваться так, как мы развиваемся, построить суверенное, независимое государство. Поэтому надо убеждать людей, чтобы они понимали.  

Читайте также:  

«А что здесь плохого? Я не понимаю». Белорусы боятся платной медицины из-за некоторых поправок в Конституцию. Что сказал Лукашенко?  

Что волнует сотрудника белорусского градообразующего предприятия в проекте Конституции? Рассказал он сам  

«Чтобы систему не развалили и государство». Что судья Конституционного суда рассказала о проекте Конституции  

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Григорий Василевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«А что здесь плохого? Я не понимаю». Белорусы боятся платной медицины из-за некоторых поправок в Конституцию. Что сказал Лукашенко?
18 января 2022 19:40

«А что здесь плохого? Я не понимаю». Белорусы боятся платной медицины из-за некоторых поправок в Конституцию. Что сказал Лукашенко?

«Кухарка или клоун не должны претендовать на высокий пост». Чиновники обсудили предложения белорусов в проект Конституции
18 января 2022 19:31

«Кухарка или клоун не должны претендовать на высокий пост». Чиновники обсудили предложения белорусов в проект Конституции

«Думали, что захлебнёмся». История чудесного спасения в новогоднюю ночь
18 января 2022 19:22

«Думали, что захлебнёмся». История чудесного спасения в новогоднюю ночь