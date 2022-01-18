Александр Лукашенко: «Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже. А дети останутся. О них давайте думать. Вот в чем суть самого процесса. А если стараемся угодить людям или всех обучить за один или полтора месяца юриспруденции, праву. Слушайте, у нас за пять лет студенты не все обучаемы в этом плане. Даже крупные специалисты этим не могут похвастаться, даже Григорий Алексеевич [Василевич, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии – прим. ред.], который этим всем занимается, что он все знает в этом плане. Поэтому не надо перед собой эти цели ставить.

Проведем мы референдум, если народ доверяет власти, он нас поддержит. Но ножницы у нас. Могут и доверять, но не проголосуют – почему? Мы не хотим этой Конституции. Наши люди, наша страна. Нет, мы хотим, чтобы было так, как сейчас. А вот надо людям объяснить, что хуже-то мы этими изменениями не делаем. А эти изменения, новации в том, ВНС и так далее – это тоже не из космоса пришедшая норма. Шесть Всебелорусских народных собраний прошло. И первое как минимум спасло страну и дало нам возможность почти 30 лет развиваться так, как мы развиваемся, построить суверенное, независимое государство. Поэтому надо убеждать людей, чтобы они понимали.

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