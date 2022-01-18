«Чтобы систему не развалили и государство». Что судья Конституционного суда рассказала о проекте Конституции

Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников. Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из них активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия и собирали мнения. Собственно, о необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы считаете, проект Конституции, который у нас сейчас на столе, сбалансированный, в нем нет противоречий?