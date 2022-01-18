«Чтобы систему не развалили и государство». Что судья Конституционного суда рассказала о проекте Конституции
Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников. Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из них активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия и собирали мнения. Собственно, о необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы считаете, проект Конституции, который у нас сейчас на столе, сбалансированный, в нем нет противоречий?
Ольга Сергеева, судья Конституционного суда Беларуси:
Я считаю, нет противоречий, да.
– Опасений у вас не вызывают какие-то нормы, статьи? Помните, мы говорили об этом, что мы ни в коем случае, делая конституционным ВНС, не должны допустить двоевластия? Что президентская республика, Президент – главнокомандующий, никакие силовые структуры никому не должны быть подчинены, кроме главнокомандующего.
– По моему мнению, такого перекоса нет, все сбалансированно. И Президент все равно является главой государства, мы не изменяли абсолютно важнейшие функции Президента, конституционные функции, которые заложены в Конституции, они не изменены. И более того, Президент является делегатом Всебелорусского народного собрания.
Александр Лукашенко:
Достаточно ли сильны нормы Конституции для противовеса, для сдерживания каких-то структур, органов власти? Чтобы систему не развалили и государство.
– Это мало сказать, что достаточно полномочий у ВНС, чтобы сохранить стабильность в обществе, сохранить гражданское согласие. Потому что полномочия у ВНС, если вдуматься, очень существенные. И как раз полномочия, которые показывают, что этот вопрос будет решаться не единолично, а коллегиально.
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