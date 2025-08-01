Буэнос-Айрес захлестнула волна протестов – на улицы вышли врачи, ординаторы и медсестры

Буэнос-Айрес захлестнула волна протестов. Врачи, ординаторы, медсестры вышли на улицы, чтобы выразить недовольство по поводу политики жесткой экономии, проводимой администрацией президента Хавьера Милея. С момента вступления в должность он сокращает госрасходы, пытаясь обуздать инфляцию, однако это еще больше бьет по самым незащищенным слоям населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, «замораживание» бюджета и массовые увольнения привели к критической ситуации в крупнейших национальных больницах. Медики бастуют уже несколько месяцев, требуя улучшения условий труда и повышения зарплат, однако безуспешно. Люди опасаются, что госбольницы окажутся на грани выживания, если власти продолжат оставаться равнодушными к их просьбам. Сейчас многие медработники вынуждены эмигрировать или увольняться из-за сложных условий работы.

Больница лишается финансирования, поскольку зарплаты не повышаются в соответствии с потребительской корзиной, а следуют за инфляцией, которая растет в Аргентине ежедневно. Как работники больницы, мы уже потеряли более 50 % нашего экономического потенциала из-за отсутствия корректировки зарплат. Важная группа специалистов и административного персонала находится сейчас за чертой бедности.