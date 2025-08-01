Буэнос-Айрес захлестнула волна протестов – на улицы вышли врачи, ординаторы и медсестры
Буэнос-Айрес захлестнула волна протестов. Врачи, ординаторы, медсестры вышли на улицы, чтобы выразить недовольство по поводу политики жесткой экономии, проводимой администрацией президента Хавьера Милея. С момента вступления в должность он сокращает госрасходы, пытаясь обуздать инфляцию, однако это еще больше бьет по самым незащищенным слоям населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, «замораживание» бюджета и массовые увольнения привели к критической ситуации в крупнейших национальных больницах. Медики бастуют уже несколько месяцев, требуя улучшения условий труда и повышения зарплат, однако безуспешно. Люди опасаются, что госбольницы окажутся на грани выживания, если власти продолжат оставаться равнодушными к их просьбам. Сейчас многие медработники вынуждены эмигрировать или увольняться из-за сложных условий работы.
Больница лишается финансирования, поскольку зарплаты не повышаются в соответствии с потребительской корзиной, а следуют за инфляцией, которая растет в Аргентине ежедневно. Как работники больницы, мы уже потеряли более 50 % нашего экономического потенциала из-за отсутствия корректировки зарплат. Важная группа специалистов и административного персонала находится сейчас за чертой бедности.
К протестам медиков присоединились также семьи пациентов, предположительно скончавшихся пару дней назад после введения им зараженного медицинского фентанила. Трагедия произошла на фоне хронического недофинансирования лабораторий, ответственных за контроль качества лекарственных препаратов. Ситуацию в стране усугубляют протесты пенсионеров, требующих повышения пенсий и отмены сокращения бесплатных лекарств. Накануне перед зданием конгресса произошли столкновения между правоохранителями и группой пожилых людей. Сообщается о десятках пострадавших и задержанных.