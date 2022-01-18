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«А что здесь плохого? Я не понимаю». Белорусы боятся платной медицины из-за некоторых поправок в Конституцию. Что сказал Лукашенко?

18 января 2022 19:40
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Новости Беларуси. Поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения белорусов по изменениям в Основной закон страны 18 января обсудили на совещании у Президента. Во Дворце Независимости собралось большое количество участников.  

«А что здесь плохого? Я не понимаю». Белорусы боятся платной медицины из-за некоторых поправок в Конституцию. Что сказал Лукашенко?-1

Обратная связь выявила еще один неоднозначный аспект. Некоторых граждан смутила заложенная в проект социальная ответственность каждого белоруса за свое здоровье. Люди опасаются введения платной медицины. Президент уверен, гарантированное белорусам бесплатное лечение не исключает необходимости каждого и самому позаботиться о своем здоровье.  

«А что здесь плохого? Я не понимаю». Белорусы боятся платной медицины из-за некоторых поправок в Конституцию. Что сказал Лукашенко?-4

Ольга Сергеева, судья Конституционного суда Беларуси:  
Поскольку эта норма вызвала такой интерес у населения, в том числе, я знаю, и во многих коллективах, наверное, все-таки есть смысл ее немного изменить. Например, написать несколько корректнее, что граждане сохраняют и укрепляют собственное здоровье. Может быть, так. Но по своей сути она мне нравится, я считаю, она абсолютно верная.  

«А что здесь плохого? Я не понимаю». Белорусы боятся платной медицины из-за некоторых поправок в Конституцию. Что сказал Лукашенко?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Люди против того, чтобы они отвечали за свое здоровье и заботились. Слушайте, а что здесь плохого? Я не понимаю. Что плохого, что мы в Конституции записали: Петров, Сидоров, Лукашенко, Сергеенко, это – твое здоровье, и ты за это прежде всего должен отвечать. Что тут неправильно? Вы что, хотите сказать, что это уже подавляющее большинство людей высказались? Нет. Кто-то где-то обострил эту проблему. Так давайте мы пропишем то, что у нас есть, это наше завоевание: что государство будет нести расходы на лечение людей и будет лечить людей, как лечит сейчас, грубо говоря. В одной статье это записали. А дальше запишем, что и ты, дорогой мой, отвечаешь за здоровье.  

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Ольга Сергеева # Фотофакт

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