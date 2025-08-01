На третьем этапе Кубка Леднёва в Минске состоялись полуфиналу у мужчин

Во второй соревновательный день третьего этапа Кубка Леднева по современному пятиборью прошли полуфиналы у мужчин. Турнир принимает белорусская столица, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В плотной конкуренции в финал пробились семь наших спортсменов. Среди них чемпион мира и Европы до 17 лет Аким Гнедчик, а также Максим Марук, который финишировал в лазер-ране на второй позиции. В 2025 году атлет неоднократно становился финалистом мировых этапов и был на ведущих ролях на предыдущих стартах Кубка Леднева. Отметим, что по итогам трех турниров, определятся участники Кубка сильнейших.

Максим Марук, финалист турнира: Конкуренты в финале появляются, сейчас особо конкурентов нет, тут работа с самим собой, попадание в финал без каких-либо проблем. Проблема – это, условно, не нафехтовал или на полосе плохо пробежал – где надо напрячься. Вот это проблема. А так, я рад за ребят, которые попали из прошлого полуфинала. Искренне рад за них. Очень важно сохранять концентрацию для будущего и в целом для организма, чтобы организм чуть-чуть получил стресса.

Елена Нырцова, старший тренер национальных команд Беларуси по современному пятиборью:

Поскольку на чемпионат Европы мы, к сожалению, не доехали, случился форс-мажор, не смогли вылететь из аэропорта Москвы, небо закрыто было. На чемпионат мира мы, к сожалению, не можем попасть по политическим мотивам. Это Литва. Поэтому это основные старты. Естественно, ставки на этот старт у всех спортсменов высокие. Ну и борьбу мы видели. Особенно сейчас во втором полуфинале за финал была острая борьба.

2 августа станут известны победители и призеры Кубка Леднева у женщин, а в воскресенье за главный трофей поспорят мужчины.