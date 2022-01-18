«Или ты сюда приедешь жить, или мы расстаёмся». Почему Гюнешь вышла замуж за турка и как они познакомились?

Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Насколько мы знаем, что несмотря на то, что вы живете в Беларуси, являетесь лицом белорусской эстрады, муж восточный мужчина?

Гюнешь, певица:

Да, мой супруг гражданин Турции. Познакомились мы с ним на Кипре. Так получилось, что переписывались очень долго, в интернете он меня нашел. Вы знаете, ну, мужчины пишут, все пишут. А вот как-то так получилось, что понравился, зацепил, мы переписывались. Оказывается были какие-то общие знакомые. Екатерина Забенько:

Красивый мужчина, знаем, видели – эффектный. Гюнешь:

Да, и так получилось, что я через какое-то время, через несколько месяцев уже надоело переписываться. Втихаря, никому не говорила – ни родителям, ни подружкам, ни друзьям – просто улетела к нему на отдых на Кипр. Мы с ним встретились, познакомились и поняли, что мы созданы друг для друга. Хотя, как он говорит, что ты как-то была холодна, а потом уже вроде растаяла. Конечно, было очень сложно, девочки. Два года мы вот так встречались – то я на Кипр, то он сюда, в Минск. Он знакомился с родителями моими.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Но в результате он в Минске остался сам? Гюнешь:

В результате он сделал мне предложение и сказал, что будем мы жить на Кипре, так что все бросай и уезжаем. На что я сказала: «Знаешь, что дорогой мой, или ты сюда приедешь жить, или мы расстаемся». Все, он здесь живет уже восемь лет. Ему здесь нравится, он открыл для себя нашу страну. Поэтому я счастлива. У нас сынишка родился, ему шесть лет. Поэтому пока все хорошо, и никуда не собираемся уезжать. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Гюнешь, вы из мира шоу-бизнеса. Неужели ваш супруг ни разу в жизни вас не заревновал и не задал вопрос, что почему ты находишься там в командировке? Репетиции, концерты. Как вы внутри семьи объяснили ему и выстраивали доверие? Гюнешь:

Первый год, конечно, был для меня очень сложным. Мало того, что он восточный мужчина, вдруг он окунулся в мир шоу-бизнеса, и он в другой стране. А мы, артисты, все очень дружны. При встрече все обнимаемся, целуемся. Конечно, первое время было очень сложно моему мужу, в принципе, доказать, что это моя жизнь творческая. Сейчас, конечно, он поспокойнее, прошло уже 10 лет. Алена Родовская:

А если бы он был из мира шоу-бизнеса, как бы вы себя чувствовали, Гюнешь?

Гюнешь:

Например, сейчас он говорит так: «Ты куда, на концерт? Я с тобой не поеду». «Почему?» «Да не хочу видеть, как там все тебя целуют». Поэтому мы так: он занимается своей профессией, я занимаюсь своей, и мы друг другу не мешаем. Это, наверное, лучше всего. Алена Родовская:

Это доверие или безразличие? Гюнешь:

Мне кажется, что это доверие. Я тоже ему очень доверяю. Я вообще человек-однолюб. И все-таки, я считаю, что нужно замуж выходить или жениться чуть позже. Конечно, нужно влюбляться. Даже, наверное, не один раз. Можно несколько раз влюбляться. Я верю в настоящую любовь, наверное, потому что я видела эту любовь у моих родителей. Они уже вместе 45 лет. И до сих пор я вижу, как горят глаза у моего папы, когда он смотрит на маму. Екатерина Забенько:

Пример семьи, кстати, тоже, мне кажется, очень важен при построении отношений в будущем. Гюнешь:

Да, для меня очень важно. Я хочу именно, чтобы у меня была такая семья, как я видела в детстве, когда папа очень любил маму. Он всегда подходил первый к маме, даже если мама виновата, все равно: «Мама прости меня», – на коленях, цветы. Я это видела все детство.