Чтобы такие события не повторились. С какими мыслями белорусы посещают «Хатынь» и о каких уроках прошлого нельзя забывать?

Новости Беларуси. 22 марта, в день памяти жертв Хатыни, народная цепь растянулась по всей карте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи соотечественников несут цветы к мемориалам, зажигают свечи и чтут память погибших минутой молчания.

За годы войны в Беларуси каратели уничтожили более 9 тысяч населенных пунктов. Хатынь приняла на себя удар, который убил почти всех ее жителей. О том, что до сих пор болит, материал Юлии Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

22 марта. 1943 год. Хатынь. В тот день от деревни остался лишь пепел, наполненный болью и слезами стариков, женщин и детей. Сегодня, находясь на территории мемориального комплекса, каждый белорус на интуитивном уровне ощущает дикий и пронзающий холод. Так откликается вечная память о погибших. 26 распахнутых калиток, в которые никто никогда не войдёт. Почему мемориал «Хатынь» особенный?

Сегодня дорога к мемориалу, которая пропитана кровью жителей деревни, ожила. Тысячи белорусов с гвоздиками в руках приехали сюда, чтобы заявить: память о народе, который погиб в один день из-за фашистской агрессии, вечна.

Татьяна Витько, директор Узденского районного центра творчества детей и молодежи:

Мне интересно было сравнить свои ощущения, когда я была маленькая и сюда приезжала на экскурсию, и уже в таком взрослом, зрелом возрасте. Ощущения те же. Жалко людей, бессмысленная гибель, конечно. Помню воспитателя в группе продленного дня, которая рассказывала много, потому что она сама была девочкой в годы Великой Отечественной войны. Из первых уст это слышать было очень важно. Александр Лукашенко: иди и слушай хатынский колокол. Мы должны с вами помнить всегда и не бояться

Нынешнему поколению услышать реальные истории о войне и великой Победе из первых уст все сложнее. Ветеранов Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше. Но шанс сохранить память в молодых умах есть. Через подобные экскурсии, через книги и документальные фильмы. Сегодня у обелиска собрались школьники и студенты со всей страны. Они слушают о том, как их ровесники в один день попрощались с жизнью, так и не узнав истинного счастья под названием «без войны».

Андрей Лабко, учащийся Гродненской средней школы № 3 имени В. М. Усова:

Большую часть жителей деревни составляли дети, и почти все они умерли. Это чувство скорби, сожаления. Мы как учащиеся военно-патриотического класса школы № 3 города Гродно считаем своим долгом напомнить о событиях Великой Отечественной войны, чтобы такие события, подобные Хатыни, не повторились снова. Свои цветы памяти сегодня возложили и представители силового блока. Это молодые ребята, для которых каждый погибший в годы войны – пример мужества и силы.

Эти же качества они каждый день воспитывают в себе, чтобы соответствовать своим предкам и также стойко защищать свою страну даже от самой малой попытки повторить сценарий жестокости.

Дмитрий Смирнов, командир роты специального назначения почетного караула ВЧ 3214:

Ветераны сделали для нас очень многое, это забыть нельзя. Обдумывая это, закрадывается в голове только одна мысль – чтобы этого не повторилось. Сделать все, что в наших силах, чтобы данной трагедии не почувствовал ни один человек. Теперь о боли и страхе, о сожженной деревне Хатынь знают и помнят во всем мире.

К митингу-реквиему 22 марта присоединились представители государственных органов Беларуси, общественных и религиозных организаций, военные, медики и журналисты.

У многих, кто сегодня посетил мемориальный комплекс, есть своя история, в которой через войну прошли их родные.