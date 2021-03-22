Роман Головченко: мы думали, что страницы агрессии и геноцида перевёрнуты навечно

Новости Беларуси. К Вечному огню в «Хатыни» в эти минуты возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К Вечному огню в «Хатыни» в эти минуты возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто приехал в это памятное место, представители власти, общественных объединений и подрастающего поколения белорусов.
«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»
К акции присоединятся и сотрудники белорусского телевидения, в том числе наши коллеги.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: ё
Может случиться так, что народ может столкнуться – не только белорусский, любой – и сталкивается уже с фактами проявления агрессии и геноцида на расовой, этнической, конфессиональной почве. Мы думали, что эти страницы перевернуты навечно, но сейчас, наверное, пришло время все-таки повторно вскрыть истинные причины того, что произошло в те трагические дни для того, чтобы сделать выводы для самих себя.