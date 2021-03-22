Роман Головченко: мы думали, что страницы агрессии и геноцида перевёрнуты навечно

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: ё

Может случиться так, что народ может столкнуться – не только белорусский, любой – и сталкивается уже с фактами проявления агрессии и геноцида на расовой, этнической, конфессиональной почве. Мы думали, что эти страницы перевернуты навечно, но сейчас, наверное, пришло время все-таки повторно вскрыть истинные причины того, что произошло в те трагические дни для того, чтобы сделать выводы для самих себя.