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«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»

22 марта 2021 07:27
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Новости Беларуси. День памяти и всенародной скорби. Беларусь отмечает одну из самых траурных дат в своей истории. 22 марта – 78-я годовщина хатынской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-1

Белорусам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Об этом Александр Лукашенко заявил на республиканском митинге-реквиеме «Лампада памяти».

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-4

Все мероприятие пронизано болью за тех, кто хотел жить, но не имел права выбора. Смертный приговор мирному населению вынесли фашисты, которые не пощадили стариков, женщин и младенцев.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-7

Это кадры возложения цветов к Вечному огню. Рядом с Президентом – сыновья.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-10

Глава государства заявил, что в памятный вечер накануне очередной годовщины хатынской трагедии он хочет обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма.

Александр Лукашенко: иди и слушай хатынский колокол, в звоне которого слились детские крики, материнский плач и отцовская скорбь миллионов белорусов

Мероприятие прошло с участием представителей четырех ведущих традиционных религиозных конфессий.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-13

Под звуки хатынского колокола прошла Всебелорусская молитва о мире.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-16

Вечер 21 марта стал последним для жителей Хатыни. Уже 22 марта 1943 года нацисты заживо сожгли 149 человек. Накануне тысячи наших современников пришли почтить память тех, кто оказался беспомощен перед врагами.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-19

Завершая митинг, Президент еще раз обратился к соотечественникам.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, мы люди. Значит, мы будем жить и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-25

Несмотря на снег и ветер, на месте сожженной деревни было многолюдно: пришли представители партий и общественных объединений, люди, неравнодушные к истории своей страны.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-28

Было грустно, что некоторые люди умирали просто так.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-31

Несмотря на то, что ребенок в начальной школе не всегда все знает, перед тем, как ехать, прочитала. Тут немножко просто походили, посмотрели. Все-таки это то, что нужно помнить. Может быть, где-то этим жить.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-34

Когда понимаешь, что каждый четвертый погиб. За что? Это настоящий геноцид был нашего народа. И поэтому не должно оставаться людей, равнодушных к этой истории.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-37

Чтобы дети видели и понимали, что нужно жить нашей стране такой, которая она есть, а не той, которую нам навязывают.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-40

Хатынь стала символом зверства нацистов, символом всех невинных жертв, разделивших судьбу печально известной белорусской деревни. Сегодня к мемориальному комплексу снова растянется живая дорога памяти.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-43

У Вечного огня пройдет народное возложение цветов с участием представителей власти, общественных объединений и подрастающего поколения белорусов.

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»-46

К памятной акции присоединятся и сотрудники белорусского телевидения, в том числе наши коллеги с СТВ. Память невинных жертв почтут минутой молчания.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Владыка Вениамин # Фотофакт

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