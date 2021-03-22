«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»

Новости Беларуси. День памяти и всенародной скорби. Беларусь отмечает одну из самых траурных дат в своей истории. 22 марта – 78-я годовщина хатынской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Об этом Александр Лукашенко заявил на республиканском митинге-реквиеме «Лампада памяти».

Все мероприятие пронизано болью за тех, кто хотел жить, но не имел права выбора. Смертный приговор мирному населению вынесли фашисты, которые не пощадили стариков, женщин и младенцев.

Это кадры возложения цветов к Вечному огню. Рядом с Президентом – сыновья.

Глава государства заявил, что в памятный вечер накануне очередной годовщины хатынской трагедии он хочет обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Александр Лукашенко: иди и слушай хатынский колокол, в звоне которого слились детские крики, материнский плач и отцовская скорбь миллионов белорусов Мероприятие прошло с участием представителей четырех ведущих традиционных религиозных конфессий.

Под звуки хатынского колокола прошла Всебелорусская молитва о мире.

Вечер 21 марта стал последним для жителей Хатыни. Уже 22 марта 1943 года нацисты заживо сожгли 149 человек. Накануне тысячи наших современников пришли почтить память тех, кто оказался беспомощен перед врагами.

Завершая митинг, Президент еще раз обратился к соотечественникам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, мы люди. Значит, мы будем жить и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация.

Несмотря на снег и ветер, на месте сожженной деревни было многолюдно: пришли представители партий и общественных объединений, люди, неравнодушные к истории своей страны.

Было грустно, что некоторые люди умирали просто так.

Несмотря на то, что ребенок в начальной школе не всегда все знает, перед тем, как ехать, прочитала. Тут немножко просто походили, посмотрели. Все-таки это то, что нужно помнить. Может быть, где-то этим жить.

Когда понимаешь, что каждый четвертый погиб. За что? Это настоящий геноцид был нашего народа. И поэтому не должно оставаться людей, равнодушных к этой истории.

Чтобы дети видели и понимали, что нужно жить нашей стране такой, которая она есть, а не той, которую нам навязывают.

Хатынь стала символом зверства нацистов, символом всех невинных жертв, разделивших судьбу печально известной белорусской деревни. Сегодня к мемориальному комплексу снова растянется живая дорога памяти.

У Вечного огня пройдет народное возложение цветов с участием представителей власти, общественных объединений и подрастающего поколения белорусов.