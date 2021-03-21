Были причислены к лику блаженных. История священников, которым фашисты разрешили уйти, но они остались с народом
Новости Беларуси. В феврале 1943 года на севере Беларуси разворачивалась немецкая спецоперация. Регион, знаменитый красотой лесов и озер, погрузился в «Зимнее волшебство» (так поэтично враги назвали карательную экспедицию по уничтожению мирного населения), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тогда стояла задача очистить территорию от людей. Враги считали, что здесь сконцентрировано партизанское движение и простой народ оказывает им всяческую помощь. Мертвой должна была стать 40-километровая зона, а это четыре района: три белорусских и один российский.
16 февраля 1943 года. Росица. В костел Святой Троицы враги начали сгонять жителей из окрестных деревень. Тогда это было самым большим зданием, которое в те страшные времена стало своеобразным фильтром. Здесь решались судьбы: кому уезжать в концлагерь Саласпилс, а кому идти сгорать заживо, в лучшем случае – быть расстрелянным.
Два местных священника – Юрий Кашира и Антоний Лещевич – были убиты здесь.
Один сожжен, во второго за то, что просил спасти детей, пустили пулю. В 1999 году они были причислены к лику блаженных.
Отец Александр, настоятель прихода Святой Троицы в Росице:
Святары мелі магчымасць адысці – вядомыя факты, што фашысты былі здзіўлены, што айцец Антоній размаўляе на нямецкай мове. Ён добра ведаў нямецкую мову. І афіцэр, каторы тут быў, СС, быў уражаны. Здавалася, што тут жывуць малпы, вобразна кажучы. Аказалася, тут людзі ведаюць яшчэ і мовы розныя. Ім дазволілі, каб яны адышлі. Святары засталіся разам з народам. Канечне, для нас гэта прыклад нават не толькі салідарнасці з народам, але, перш за ўсе, прыклад таго, што жыццё чалавечае мае вартасць.
«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны (подробности здесь).