Были причислены к лику блаженных. История священников, которым фашисты разрешили уйти, но они остались с народом

Новости Беларуси. В феврале 1943 года на севере Беларуси разворачивалась немецкая спецоперация. Регион, знаменитый красотой лесов и озер, погрузился в «Зимнее волшебство» (так поэтично враги назвали карательную экспедицию по уничтожению мирного населения), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тогда стояла задача очистить территорию от людей. Враги считали, что здесь сконцентрировано партизанское движение и простой народ оказывает им всяческую помощь. Мертвой должна была стать 40-километровая зона, а это четыре района: три белорусских и один российский.

16 февраля 1943 года. Росица. В костел Святой Троицы враги начали сгонять жителей из окрестных деревень. Тогда это было самым большим зданием, которое в те страшные времена стало своеобразным фильтром. Здесь решались судьбы: кому уезжать в концлагерь Саласпилс, а кому идти сгорать заживо, в лучшем случае – быть расстрелянным.

Два местных священника – Юрий Кашира и Антоний Лещевич – были убиты здесь.

Один сожжен, во второго за то, что просил спасти детей, пустили пулю. В 1999 году они были причислены к лику блаженных.