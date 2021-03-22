«Клетка обезьяны». Какие страшные воспоминания хранит урочище Воробьёвы горы в Городке?

Новости Беларуси. Акция по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн в эти дни проходит по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг-реквием состоялся в мемориальном комплексе «Пантеон памяти» в урочище Воробьевы горы в Городке. В годы Великой Отечественной войны на этом месте захватчики массово расстреливали людей. Однако наиболее массовый геноцид белорусов начался после ноября 1942 года, когда провалилась карательная операция против партизан под названием «Клетка обезьяны». Не достигнув цели, оккупанты обрушили всю силу своей ненависти на местное население. За пять дней фашисты расстреляли 1 200 мирных жителей и сожгли 58 деревень.

Анна Толкачева, ученица средней школы № 1 Городка:

Молодежь знает, помнит, в школе у нас часто проводят такие мероприятия, посвященные памяти Великой Отечественной войны. В Городокском районе было сожжено около 300 деревень, 13 из которых повторили судьбу Хатыни. И да, я считаю, что нужно обязательно вспоминать об этом, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Очень важно подрастающему поколению передавать то, кому мы сегодня благодарны. Благодарны за строительство процветающей независимой Беларуси. Чтобы это оставалось в их сердцах. И чтобы дальше мы, потомки поколения победителей, несли это и тем самым сохраняли мир на нашей земле.