Дмитрий Мезенцев: «Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы»

Новости Беларуси. 22 марта, в день памяти жертв Хатыни, народная цепь растянулась по всей карте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи соотечественников несут цветы к мемориалам, зажигают свечи и чтут память погибших минутой молчания.
За годы войны в Беларуси каратели уничтожили более 9 тысяч населенных пунктов. Хатынь приняла на себя удар, который убил почти всех ее жителей.
О том, что до сих пор болит, материал Юлии Стриго.
Беларусь – страна, которая на себе пронесла все ужасы войны. В том числе и геноцид народа. С каждым годом появляется все больше информации, ранее неизвестной общественности, о зверских преступлениях, совершенных на территории нашей страны.
В 2021 году как никогда актуально пролить свет на правду. Так, Генпрокуратура Беларуси готова возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны.
Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства:
Да, они все молодые люди сегодня, абсолютно одинаково воспринимают подвиг Великой Отечественной войны. Так это же вопрос ко всем нам, тем, кто постарше: как мы разговариваем, как мы убеждаем.
Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы, что этот подвиг и масштаб его столь искренен.