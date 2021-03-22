Дмитрий Мезенцев: «Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы»

Новости Беларуси. 22 марта, в день памяти жертв Хатыни, народная цепь растянулась по всей карте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи соотечественников несут цветы к мемориалам, зажигают свечи и чтут память погибших минутой молчания.

За годы войны в Беларуси каратели уничтожили более 9 тысяч населенных пунктов. Хатынь приняла на себя удар, который убил почти всех ее жителей.

О том, что до сих пор болит, материал Юлии Стриго.

Беларусь – страна, которая на себе пронесла все ужасы войны. В том числе и геноцид народа. С каждым годом появляется все больше информации, ранее неизвестной общественности, о зверских преступлениях, совершенных на территории нашей страны.