Прямой эфир

Дмитрий Мезенцев: «Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы»

22 марта 2021 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 22 марта, в день памяти жертв Хатыни, народная цепь растянулась по всей карте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи соотечественников несут цветы к мемориалам, зажигают свечи и чтут память погибших минутой молчания.

Дмитрий Мезенцев: «Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы»-1

За годы войны в Беларуси каратели уничтожили более 9 тысяч населенных пунктов. Хатынь приняла на себя удар, который убил почти всех ее жителей.

О том, что до сих пор болит, материал Юлии Стриго.

Беларусь – страна, которая на себе пронесла все ужасы войны. В том числе и геноцид народа. С каждым годом появляется все больше информации, ранее неизвестной общественности, о зверских преступлениях, совершенных на территории нашей страны.

Дмитрий Мезенцев: «Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы»-4

В 2021 году как никогда актуально пролить свет на правду. Так, Генпрокуратура Беларуси готова возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны.

Дмитрий Мезенцев: «Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы»-7

Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства:
Да, они все молодые люди сегодня, абсолютно одинаково воспринимают подвиг Великой Отечественной войны. Так это же вопрос ко всем нам, тем, кто постарше: как мы разговариваем, как мы убеждаем.

Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы, что этот подвиг и масштаб его столь искренен.

Дмитрий Мезенцев: «Мы должны доказывать, к сожалению, на 76-м году после Победы»-10

Читайте также:

Александр Лукашенко: иди и слушай хатынский колокол. Мы должны с вами помнить всегда и не бояться

«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»

Были причислены к лику блаженных. История священников, которым фашисты разрешили уйти, но они остались с народом

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Мезенцев # Юлия Стриго # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Шагнули на три, а может и пять шагов вперёд». В каких условиях служат солдаты в Могилёве?
22 марта 2021 18:29

«Шагнули на три, а может и пять шагов вперёд». В каких условиях служат солдаты в Могилёве?

Ко дню рождения архипастыря. В Белгосфилармонии прошёл вечер памяти митрополита Филарета
22 марта 2021 18:23

Ко дню рождения архипастыря. В Белгосфилармонии прошёл вечер памяти митрополита Филарета

Все фигуранты, кроме управляющего, признали вину. Возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка»
22 марта 2021 17:52

Все фигуранты, кроме управляющего, признали вину. Возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка»