26 распахнутых калиток, в которые никто никогда не войдёт. Почему мемориал «Хатынь» особенный?

Новости Беларуси. День памяти и всенародной скорби. Трагическая дата – 22 марта – навсегда останется в сердце белорусов, которые чтят историю и берегут мир и спокойствие на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День памяти и всенародной скорби. Трагическая дата – 22 марта – навсегда останется в сердце белорусов, которые чтят историю и берегут мир и спокойствие на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 78 лет назад не стало Хатыни и ее жителей. По случаю годовщины хатынской трагедии обращение соотечественникам направил Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы свято хранят память обо всех жертвах войны. Сегодня (как, впрочем, и накануне) в мемориальном комплексе нескончаемый поток благодарных потомков.
Хатыни уже нет ни на одной карте, но заблудиться и не найти мемориал невозможно. В день памяти сюда беспрерывным потоком идут люди. Нельзя забыть дорогу к дому, даже если этого дома больше нет.
22 марта 1943 года. В белорусской Хатыни жизнь шла своим чередом. До трагедии оставались считаные часы. 78 лет спустя в знак памяти и скорби здесь вновь в тишине разносится колокольный звон.
Судьба села решилась рано утром. В шести километрах от деревни партизаны обстреляли колонну фашистов, убили немецкого офицера. Страшной местью стал смертный приговор Хатыни. Отряд карателей окружил деревню.
Всех жителей (а это 149 человек, из них 75 – дети) согнали в колхозный сарай, облили бензином и подожгли. Тех, кто успел выскочить из огня, расстреливали из пулемета. В живых остался один взрослый и двое детей.
Это не очередной мемориал. На плитах увековечены имена жителей всех деревень, которые разделили судьбу Хатыни. Памятник – документ. Все 26 сожженных домов остались на своих местах, у каждого дома – распахнутые калитки, символ гостеприимства. Но в них уже никто никогда не войдет.
Здесь каждая деталь символична, а потому трогает до глубины души. Место, где на второй план отходят все разногласия. Место примирения и понимания.
Александр Лукашенко: иди и слушай хатынский колокол. Мы должны с вами помнить всегда и не бояться
Люди на митинг-реквием шли целыми семьями, несмотря на снег и ветер.
Говорят, холод и равнодушие в душе намного страшнее непогоды.
«Эта правда жестока, эта память тяжела». К 78-й годовщине хатынской трагедии в Беларуси прошёл митинг-реквием «Лампада памяти»
Вопреки исторической истине и принципам морали, сегодня все чаще и громче звучат голоса, пытающиеся из предателей и преступников сделать героев. Но белорусам не нужно объяснять, какая она – фашистская идеология.
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Названий более 5 тысяч белорусских деревень больше нет на карте. После уничтожения они так и не смогли возродиться. В мемориале есть единственное в мире Кладбище деревень – 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я – это сама Хатынь. Здесь не просто вспоминаешь трагедию – прикасаешься к ней сердцем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот митинг-реквием завершен сегодня. Но он не может завершиться никогда. Я благодарю вас всех, кто в этот ненастный день в эту умершую, но живущую в наших сердцах глухую лесную деревеньку приехал. Вы должны помнить: пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, мы люди. Значит, мы будем жить и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация.
Венец композиции – памятник непокоренному человеку. Эпизод из жизни того самого единственного взрослого, выжившего в Хатыни – Иосифа Каминского. Его 15-летний сын умер на его руках. Скульптура как собирательный образ человека, который не покорился и не сломался перед фашистской агрессией. Белорусам есть о чем помнить и чем гордиться.