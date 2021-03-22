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Ко дню рождения архипастыря. В Белгосфилармонии прошёл вечер памяти митрополита Филарета

22 марта 2021 18:23
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Новости Беларуси. 22 марта в большом зале Белорусской государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти митрополита Филарета, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко дню рождения архипастыря. В Белгосфилармонии прошёл вечер памяти митрополита Филарета-1

Концерт приурочен ко дню рождения архипастыря. 22 марта в его честь со сцены звучали духовные песнопения и симфонические произведения, которые особо ценил и любил Владыка Филарет.

Ко дню рождения архипастыря. В Белгосфилармонии прошёл вечер памяти митрополита Филарета-4

21 марта в память о первом Патриаршем Экзархе Беларуси в Минске прошла поминальная служба и открылась специальная экспозиция, отражающая историю жизни и служения одного из главных представителей духовенства. В музее Белорусской православной церкви появился зал с личными вещами Филарета. Так называемый рабочий кабинет Экзарха, все экспонаты которого Владыка получил в дар за годы своего служения. Отныне это наследие всех верующих.

Вспоминается простота Владыки в общении с людьми. В Минске открыли экспозицию с личными вещами митрополита Филарета

Ко дню рождения архипастыря. В Белгосфилармонии прошёл вечер памяти митрополита Филарета-7

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# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Филарет # Фотофакт

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