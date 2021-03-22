Ко дню рождения архипастыря. В Белгосфилармонии прошёл вечер памяти митрополита Филарета

Концерт приурочен ко дню рождения архипастыря. 22 марта в его честь со сцены звучали духовные песнопения и симфонические произведения, которые особо ценил и любил Владыка Филарет.

21 марта в память о первом Патриаршем Экзархе Беларуси в Минске прошла поминальная служба и открылась специальная экспозиция, отражающая историю жизни и служения одного из главных представителей духовенства. В музее Белорусской православной церкви появился зал с личными вещами Филарета. Так называемый рабочий кабинет Экзарха, все экспонаты которого Владыка получил в дар за годы своего служения. Отныне это наследие всех верующих.

Вспоминается простота Владыки в общении с людьми. В Минске открыли экспозицию с личными вещами митрополита Филарета