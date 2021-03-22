Алесь Бадак в «Хатыни»: перакананы, што мы павінны сюды прыходзіць кожны год. 22 сакавіка мы павінны быць тут

Новости Беларуси. 22 марта к Вечному огню в «Хатыни» возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто приехал в это памятное место, – представители власти, общественных объединений и подрастающего поколения белорусов – чтобы еще раз вспомнить жертв нацизма и самые трагические дни в истории Великой Отечественной.