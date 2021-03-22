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Алесь Бадак в «Хатыни»: перакананы, што мы павінны сюды прыходзіць кожны год. 22 сакавіка мы павінны быць тут

22 марта 2021 14:21
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Новости Беларуси. 22 марта к Вечному огню в «Хатыни» возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алесь Бадак в «Хатыни»: перакананы, што мы павінны сюды прыходзіць кожны год. 22 сакавіка мы павінны быць тут-1

Среди тех, кто приехал в это памятное место, – представители власти, общественных объединений и подрастающего поколения белорусов – чтобы еще раз вспомнить жертв нацизма и самые трагические дни в истории Великой Отечественной.

Алесь Бадак в «Хатыни»: перакананы, што мы павінны сюды прыходзіць кожны год. 22 сакавіка мы павінны быць тут-4

У многих, кто сегодня посетил мемориальный комплекс, есть своя история, в которой через войну прошли их родные. Свои цветы памяти к обелиску возложили также медики, спортсмены, военные и журналисты. Среди них и наши коллеги.

Ведущая СТВ Татьяна Савчик на возложении цветов в «Хатыни»: тема эта вечная для белорусского народа. Естественно, мы храним память

Алесь Бадак в «Хатыни»: перакананы, што мы павінны сюды прыходзіць кожны год. 22 сакавіка мы павінны быць тут-7

Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:
Я перакананы, што гэта павінна быць пастаяннай тэмай для журналістаў, пісьменнікаў і ўвогуле для ўсіх творчых людзей. Калі мы не будзем пра гэта пісаць, калі мы не будзем сюды прыходзіць, мы не будзем так моцна адчуваць боль, як адчуваем яго тут. Таму я перакананы, што мы павінны сюды прыходзіць кожны год. Не абавязкова, каб гэта былі юбілейныя даты. 22 сакавіка мы павінны быць тут.

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# Великая Отечественная война # общество # Алесь Бадак # Фотофакт

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