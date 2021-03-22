Алесь Бадак в «Хатыни»: перакананы, што мы павінны сюды прыходзіць кожны год. 22 сакавіка мы павінны быць тут

Новости Беларуси. 22 марта к Вечному огню в «Хатыни» возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 22 марта к Вечному огню в «Хатыни» возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто приехал в это памятное место, – представители власти, общественных объединений и подрастающего поколения белорусов – чтобы еще раз вспомнить жертв нацизма и самые трагические дни в истории Великой Отечественной.
У многих, кто сегодня посетил мемориальный комплекс, есть своя история, в которой через войну прошли их родные. Свои цветы памяти к обелиску возложили также медики, спортсмены, военные и журналисты. Среди них и наши коллеги.
Ведущая СТВ Татьяна Савчик на возложении цветов в «Хатыни»: тема эта вечная для белорусского народа. Естественно, мы храним память
Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:
Я перакананы, што гэта павінна быць пастаяннай тэмай для журналістаў, пісьменнікаў і ўвогуле для ўсіх творчых людзей. Калі мы не будзем пра гэта пісаць, калі мы не будзем сюды прыходзіць, мы не будзем так моцна адчуваць боль, як адчуваем яго тут. Таму я перакананы, што мы павінны сюды прыходзіць кожны год. Не абавязкова, каб гэта былі юбілейныя даты. 22 сакавіка мы павінны быць тут.
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