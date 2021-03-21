Александр Лукашенко: иди и слушай хатынский колокол. Мы должны с вами помнить всегда и не бояться

Новости Беларуси. В Хатыни 22 марта 1943 года нацисты заживо сожгли 149 человек. Спустя 78 лет здесь проходит траурный митинг-реквием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Представители четырех конфессий зачитывают Всебелорусскую молитву о мире. Участие в митинге принимает Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые соотечественники, гости Беларуси. Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой – это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей.

Сегодня мы, представители разных поколений, религиозных конфессий, философских и политических взглядов, собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне.

Эта правда жестока, эта память тяжела. Вдумайтесь: оккупанты, их пособники-полицаи сожгли 9 200 белорусских деревень. Из них более 5 000 – вместе с жителями. И мы знаем, с чего это все начинается: с идей расового, генетического и любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных.

Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом.

В этой памяти много боли и страданий, в ней трагический исторический опыт. Это факт: Вторая мировая война была не просто войной, она стала планомерным истреблением наших славянских народов. И в этот памятный вечер накануне очередной годовщины хатынской трагедии я хотел бы обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма.

Пусть это единицы – как говорят, в семье не без урода. Но такие, к сожалению, есть и в современной Беларуси. Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид, и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права.

Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: иди и смотри. Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам «Тростенец», «Яма», «Красный Берег». Смотри глазами ребенка, выжившего под телом убитой матери, глазами детей, брошенных умирать в колодцы, глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства, глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына, глазами повешенных беспомощных стариков.

Иди и слушай хатынский колокол, в звоне которого воедино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов. Белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, но непокоренных и непобежденных. Мы это должны с вами помнить всегда. И не бояться.

Великие праздники – какая бы беда ни нахлынула на нас – пандемия, COVID или прочие болезни – приходить в светлый День Победы и отдавать должное им, которые погибли ради нас. Потому что, если бы они не погибли, нас бы не было. И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять.

В нашей Беларуси мы люди. Значит, мы будем жить и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация.

Спасибо всем вам за то, что пришли с детишками. Ведь они тогда были совсем маленькими – полторы сотни человек, из них 75 – детишек, закончили свой еще не начавшийся земной путь. Они смотрят на нас оттуда. Смотрят изумленными глазами и всегда думают, насколько мы крепки в своей памяти о них. Приходите сюда! Приводите своих детей, чтобы они понимали и ценили нашу жизнь.