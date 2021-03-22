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«Шагнули на три, а может и пять шагов вперёд». В каких условиях служат солдаты в Могилёве?

22 марта 2021 18:29
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Новости Беларуси. Состояние материально-технической базы внутренних войск обсуждали 22 марта в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шагнули на три, а может и пять шагов вперёд». В каких условиях служат солдаты в Могилёве?-1

Помощник Президента по Могилевской области Леонид Мартынюк посетил 5-ю отдельную специальную милицейскую бригаду, чтобы лично посмотреть, в каких условиях служат солдаты. Помощник Президента интересовался всем: от вопросов быта до разнообразия меню военнослужащих. Стоит отметить, что помимо солдат срочной службы обучение здесь проходят и контрактники.

«Шагнули на три, а может и пять шагов вперёд». В каких условиях служат солдаты в Могилёве?-4

Леонид Мартынюк, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Безусловно, цель встречи – узнать те нужды, те потребности, которые сегодня есть у военнослужащих, что-то может поменять, что-то где-то сделать более комфортнее. Безусловно, посмотреть, в каких условиях содержатся не только люди, но и питомцы, которые находятся на службе Отечества.

«Шагнули на три, а может и пять шагов вперёд». В каких условиях служат солдаты в Могилёве?-7

Владимир Плаван, командир войсковой части 6713 внутренних войск МВД Беларуси:
Раньше было все по-другому. Служили мы в нашей Республике Беларусь. Я начинал служить в 1996 году, но по уровню материально-технического обеспечения, оснащения, именно подхода офицеров к солдату, к быту простому солдатскому, конечно, мы шагнули на три, а может и пять шагов вперед. Сейчас созданы все условия для солдата.

«Шагнули на три, а может и пять шагов вперёд». В каких условиях служат солдаты в Могилёве?-10

Могилевская бригада внутренних войск выполняет различные боевые служебные задачи: от охраны общественного порядка до выполнения заданий по разминированию взрывных устройств. На базе находится единственный в стране кинологический центр, который готовит кинологов-розыскников, а также специалистов для других силовых структур.

Команда центра вошла в десятку лучших на международных соревнованиях.

# Милиция Беларуси # общество # Леонид Мартынюк # Владимир Плаван # Фотофакт

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