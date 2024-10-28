Что ждёт Беларусь в три месяца перед выборами Президента? Эксперты поделились мнениями

Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода, какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов? На площадке ток-шоу «По существу» собрались государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер. Какая цель у потенциальных кандидатов на выборах в 2025-м? Алена Сырова, СТВ:

Инга Витальевна, вопрос больше психологический. Если с мотивацией избирателя понятно, зачем он идет на выборы, то что можно сказать о тех потенциальных кандидатах, которые будут в нашем листке? Какая их основная цель? Если понимать, что они все граждане Беларуси и они прекрасно осознают, что у действующего главы государства поддержка просто колоссальная.

Инга Сечко, профайлер, преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Академии МВД Беларуси, кандидат психологических наук:

Какая цель? Участвовать! Может быть, даже у кого-то есть цель победить. Но выборы – это как Олимпийские игры: спортсмены волнуются, мы не просто зрители, мы участники этих соревнований, от нас зависит, кто победит, но победит лучший и сильнейший. А вот когда мы выбираем победителя, то здесь мы должны не просто смотреть, кто нам симпатичнее или по каким-то параметрам выбирать, как в спорте. Здесь ведь нужно включить мозг и оценить: это просто красивые обещания у человека, потому что он умеет красиво говорить и он такой обаятельный и симпатичный. Или есть реальные дела у этого человека, и эти дела на благо государства, и мы можем посмотреть, какой у него бэкграунд, на что он способен и что от него ожидать. Потому что здесь, как в любви: если ты полагаешься на красивые обещания, то тебя ждет разочарование. А если ты понимаешь, что настоящий мужчина – это не слова, это поступки, действия, вот тогда у тебя есть шанс выбрать лучшего. В Беларусь могут приехать наблюдатели из Западной Европы? Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос к вам с точки зрения межпарламентского сотрудничества. Я с Гайдукевичем Олегом разговаривал о том, что сейчас идут переговоры, в том числе по линии парламента, в том числе по линии его партии, чтобы сюда приехали наблюдатели из Европы. Может, вы скажете, раз вы ОБСЕ представляли, может, к нам тоже приедут наблюдатели из Западной Европы?

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, решения о приглашении миссии будут приниматься соответствующими компетентными структурами. Но по тому, как там работали ОБСЕ, тоже не все так просто и не все гладко. Мы со своим коллегой из Казахстана, он сенатор, принимали участие. Да, на наших избирательных участках все идеально, все отметили, все прошло. Но как это потом подается. Ведь они в отчетах пишут как бы все демократично, но где-то там что-то такое есть, и оно все выдумывается там. Рядовому белорусу важно, признают ли выборы за границей, или нет? Алена Сырова:

Вопрос насчет наблюдателей снял Президент, когда сказал, что выборы мы проводим для себя. Понятно, что есть протокол, что есть международные стандарты и требования, но вместе с тем, Александр Владимирович, может, вы проводите какие-то исследования или хотя бы есть глобальное понимание, насколько рядовому белорусу важно то, признают ли наши выборы за пределами нашей страны или нет?

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

Когда стало известно, что будет модернизация политической системы и то, что будет единый день голосования, это было примерно за пол года, еще не была назначена даже дата парламентских выборов. Мы в исследовании задавали такой вопрос: примите ли вы участие в парламентских выборах, если они состоятся в ближайшее воскресенье? И уже на тот момент, не зная абсолютно ничего, около 70 % респондентов ответили, что будут принимать участие в выборах. Исходя из этих всех показателей, мы делаем вывод, что явка действительно будет высокой. Есть огромный интерес и к самим выборам, и, безусловно, для нашего населения это в какой-то степени и праздник. И в принципе, изучая как и электоральные предпочтения, мы видим, что в контексте доверия основным государственным политическим институтам, в частности армии, милиции, госбезопасности, правительству, уровень доверия порядка 70 %. Этот показатель растет. Рост составил с 2004 года порядка 30%. Основной ценностный ориентир, который для себя отмечают респонденты, – это стабильность. То есть ориентация на стабильность, это считается одним из основных достижений в период 30-летия становления института президентства. И мне кажется, тут абсолютно не нужно смотреть на внешнюю повестку и думать о том, как там будут считать, хорошие у нас выборы или нет. Общество поддерживает проведение выборов и с уверенностью и позитивом смотрит в будущее. Как поменялось отношение общества к политике за последние 20 лет? Кирилл Казаков:

Как вам кажется, поменялось ли, в принципе, отношение к политике в белорусском обществе, например, за последние 20 лет и особенно в 2020 году? Тогда, мне кажется, что многие выходили на улицу, карнавала хотелось. Просто хотелось карнавала, потому что все вдруг сидели по периметру, вокруг же пандемия, кого-то выперли из Польши сюда, и вот давайте мы здесь устроим карнавал. Там о политике речь не шла. А сейчас вот эта политическая активность, которая в 2025-м году нас ждет... Она какая будет?

Константин Снисаренко, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Здесь хотел бы отметить, почему изменилось отношение. Отношение изменилось, в том числе надо учитывать, естественно, и внешний фактор. Как видим, выборы в Молдове, выборы в Грузии показывают, что есть разница между рекламой и реальными действиями. Есть, соответственно, привлекательная картинка, есть чувство, скажем так, субъективного благополучия, что там где-то лучше, чем у нас. А есть реальная ситуация, с которой сталкиваются, естественно, люди в своей обычной жизни. И когда люди, в общем-то, столкнулись с этим, с тем, что после рекламы начинается пауза и никто на пути к их светлому будущему кормить их не обещает, то в таком случае и возникает понимание ценности того, что уже есть. Наверное, нам, Беларуси, необходимо гораздо больше внимания уделять тому, чего достигли. А достигли достаточно много чего. У нас почему-то традиционно все время стесняемся чего-то, скажем так, показать, что в Беларуси появилась атомная энергетика, что Беларусь стала космическим государством, что в Беларуси развивается биотехнология. Кирилл Казаков:

Сегодня 17-я экспедиция в Антарктиду. 17-я! Константин Снисаренко:

Да, экспедиция в Антарктиду. Мы об этом почему-то стесняемся, ориентируясь, в первую очередь, на ту повестку, которая, как правило, приходит откуда-то там. Как-то реагируем на нее, не стремясь сформировать собственную повестку и показать, что, в общем-то, буквально 10 лет назад, я думаю, мало кто был уверен в том, что будет ездить на электромобиле, а сейчас, насколько я знаю, даже в рамках этой передачи обсуждался вопрос по поводу зарядки электромобилей и что с этим делать. Избирательная кампания пройдет в лайтовом режиме Алена Сырова:

Дмитрий Владимирович, к вам как к члену Президиума ВНС, человеку статусному, наверняка тоже обращаются за разъяснениями насчет ситуации с выборами или нет? Или это уже как бы рутинно?

Дмитрий Черняков, директор ОАО «Гомельский химический завод», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Президиума ВНС:

Да, безусловно, обращается, потому что, как мы знаем, на Всебелорусском народном собрании определяется стратегия развития предприятия, утверждается программа развития на будущую пятилетку. И как раз таки я могу ответить на вопрос предыдущий, удобно или неудобно. Скажу так. Если немножко с юмором, то сам более 20 лет в избирательной системе. Являюсь председателем участковой комиссии, знаю все проблемы, как говорится, снизу. И, естественно, могу сказать, слава богу, что не летом, потому что летом действительно сложно. Кирилл Казаков:

Отпуска, дачи, каникулы и прочее-прочее-прочее. Дмитрий Черняков:

А если говорить с позиции члена Президиума ВНС, хочу сказать то, что очень удачное время для того, чтобы избранный Президент имел время для того, чтобы подтянуть, скажем так, уходящую пятилетку, потому что у нас заканчивается пятилетка в следующем году, и хорошо подготовиться к следующей пятилетке на 2026-2030-е годы. Алена Сырова:

А вопросы какие задают? Что больше всего беспокоит людей? На приемах же граждан в том числе, наверное, что-то спрашивают. Дмитрий Черняков:

Да вот, собственно, вопросов как таковых нет. Действительно, все проходит в абсолютно спокойном режиме. И эта избирательная кампания, я тоже подтверждаю слова своих коллег, она пройдет в лайтовом режиме, потому что многие белорусы просто-напросто себе открыли глаза, увидели, что такое хорошо, что такое плохо, потому что мы находимся в центре геополитических событий. И действительно, наверное, вот слова Президента, а что бы было, если бы? Была бы война. Ректор БГУИР об отношении студентов к политической ситуации в стране Алена Сырова:

В 2020 году, помните, делали вот это противопоставление? Молодые прогрессивны – супраць, а вот немодные и старые – за. Что сейчас в студенческой тусовке происходит?

Вадим Богуш, ректор БГУИР, член Президиума ВНС:

На самом деле, происходит сейчас учеба. Сейчас у них семестр, они учатся. Понятное дело, что у них есть спортивная жизнь, общественная жизнь, мероприятия и так далее. Кирилл Казаков:

И выборы после Международного дня студента. Алена Сырова:

Их политизированность. Вадим Богуш:

А вот это совсем другой аспект. Я бы даже сказал не про политизированность, а про то, что они себя почувствовали вовлеченными в развитие судьбы нашей страны. Это очень важный элемент. Хотя я не сказал бы, что в 1990-х этого не было. Я сам, будучи зеленым студентом, у меня первое голосование – это выборы Президента, которые были тогда в два тура. Я как раз зеленый-зеленый был, это была первая избирательная кампания. Как раз я подошел к этому возрасту, тогда это была абсолютно сумасшедшая ситуация в стране. Нынешние студенты не представляют просто, потому что они не жили в этих условиях, так же, как, слава богу, например, мое поколение не представляет, что такое воевать. И не дай бог, чтобы мы это вообще почувствовали когда-либо. Спасибо Президенту за то, что он… Это невероятные усилия по сохранению мира в нашей стране в таком высоком уровне турбулентности. Это, кстати, тоже были вопросы, которые волновали и волнуют студентов о том, как страна будет развиваться. Но самое главное, они задают вопросы: как мы будем принимать участие, как мы можем и как мы применим свои возможности для того, чтобы страна развивалась. Соответственно, это очень важный элемент, потому что студенчество – это, наверное, самая подвижная часть. Она у нас, слава богу, мыслящая, она у нас, слава богу, креативная. И вы, наверное, видели реакцию, что они в восторге просто были от общения с Президентом.