Как менялись избиратели на протяжении последних 30 лет? Ответила Лидия Ермошина

Кирилл Казаков, СТВ: Лидия Михайловна, а вот избиратели тоже на протяжении последних 30 лет у вас на глазах они сто процентов менялись. Почему говорю у вас на глазах? Потому что наверняка вы смотрели немножко под призмой своей профессии. Как вы можете сейчас оценить того избирателя, который приходит голосовать впервые либо второй раз в 2025 году? Потому что я согласен с тем, что уже два поколения, именно рожденные в Беларуси. Насколько избиратель меняется?

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Они модернизируются, как и все. Вообще, я, честно говоря, хотела бы обратить ваше внимание в отношении студентов. Я очень жалею, что те, кто учился в вузе в 2020 году, сейчас просто окончили уже учебные заведения, и нынешним студентам просто некому рассказать, как можно за ложные идеалы сломать свою жизнь. Потому что некоторые молодые люди в 2020 году ее сломали. И это нужно обязательно до молодых людей, которые сейчас учатся, доводить. Почему? Потому что молодежь, они идеалисты, естественно, они романтики, они не воспринимают, наверное, так прагматично все, как воспринимают взрослые. Поэтому и голосуют пенсионеры умом прежде всего, потому что это наиболее прагматичные, опытные люди.

Избиратель как отличается? В 1994 году это был избиратель-романтик. Он только после Советского Союза. Он верил, что один человек может перевернуть мир. Наверное, в 2001 году он еще особо не отличался от 1994 года. Потом стали приходить, взрослеть совершенно другие люди. Другие пенсионеры уже тоже стали приходить на избирательные участки. И, естественно, они уже все оценивали гораздо более трезво. Это люди с более высоким уровнем грамотности. Многие уже побывали за границей. Они могли сравнить. Мы же были идеалисты, мы считали, что за границей они процветают, а мы здесь сидим в каком-то болоте. Уже тогда, когда мы стали выезжать, мы поняли, что все по-разному везде. И кто-то торгует на базаре, а кто-то ездит в лимузине. И там совершенно разные люди тоже. Точно так же, как и у нас. Поэтому избиратель меняется. И вот под этого изменившегося избирателя, я думаю, с ним нужно и разговаривать уважительно. Уважительно говорить, как с равным, как с партнером. Потому что в любом случае государство – это коллективное партнерство. Только на основе коллективного партнерства оно и будет стабильным.

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