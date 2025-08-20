Главы палат белорусского парламента провели переговоры с президентом Ирана

Тезисы, прозвучавшие во Дворце Независимости, продолжили обсуждать на встрече с парламентариями. Председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания нашей страны провели переговоры с иранским лидером. Особое внимание уделили вопросам активизации диалога по линии законодательных ветвей власти. Основным направлением работы парламентариев станет реализация дорожной карты всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Выполнение этого документа придаст новый импульс развитию торгово-экономических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикеры палат парламента заявили о готовности поддерживать любые совместные инициативы. Беларусь нацелена на практическое сотрудничество с Ираном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Говоря о политической стороне взаимодействия, Масуд Пезешкиан выразил благодарность нашей стране за поддержку позиции Ирана по ключевым вопросам международной повестки. Сотрудничество Минска и Тегерана основано на общих принципах. Прежде всего это стремление к построению многополярного мира, невмешательство во внутренние дела других стран, незыблемость государственного суверенитета и равноправное сотрудничество.