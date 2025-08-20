Лукашенко назвал важное направление в работе с Ираном – развитие коридора «Север – Юг»

«В нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», – это, имея в виду перспективы отношений Минска и Тегерана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Масудом Пезешкианом, Президентом Ирана, который находится в Беларуси с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры в узком составе длились в течение часа. Но и после встречи за закрытыми дверями главы государств продолжали общение на ногах. А распахнутые двери в зал для переговоров в широком составе отражают устремление стран к тесному сотрудничеству. Заставляет нас сближаться и сокращать дистанцию безумство постколониального мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества. Ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность. Как писал великий персидский философ и поэт Омар Хайям, кто ищет жемчуг, тот должен нырнуть в глубину. Преодолевая препятствия, мы закаляем свою волю, развиваем и строим сильное и независимое государство. Уверен, активизация совместных усилий в рамках международных организаций способна оказать положительное влияние на расширение экономических связей. Важное направление – улучшения транспортной взаимосвязанности и развития коридора «Север – Юг» при помощи ресурса ШОС.

У Тегерана и Минска очень схожие внешнеполитические судьбы. Главные причины санкционных претензий три, и они криптовые. Из-за нашей суверенной позиции, географического расположения, а теперь еще и охранной государственной политики традиционного общества. Мешаем, не вписываемся в евроатлантический мейнстрим.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

Мы находимся под санкциями, и это стимулирует нас развивать сотрудничество. Мы всегда по этому вопросу тесно сотрудничали, а сейчас мы готовы объединять усилия всех стран для того, чтобы мы обеспечивали сами себя всем необходимым. Иран – государство теократии, хотя это не только страна, но и отдельная цивилизация. Они живут и смотрят на других как хозяева истории. Поэтому никуда не спешат в своих решениях. В отношениях надо ускориться, рекомендует Первый.

Александр Лукашенко:

В Иране пользуется спросом продукция нашей деревообработки, химической промышленности, калийные удобрения. Белорусские покупатели по достоинству оценили не только великолепные ваши фрукты и орехи, но высокотехнологичную продукцию, особенно в сфере здравоохранения.

Иран – крепкий орешек. Родина фисташек. Здесь они самые свежие. Есть и свои современные решения в области промышленности, науки, медицины. Сегодня достигнуты договоренности в здравоохранении. Реакция Президента Ирана очень позитивная. По первому образованию он врач, а в Иране очень развита фармацевтика, причем не химическая составляющая, а именно природная.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Взаимодействие по фармацевтике с иранской стороной идет. Оно имеет ряд аспектов, которые сегодня требуют своей наладки. Это в том числе регистрация и субстанций, и лекарственных препаратов. Мы в рамках меморандума отметили этот пункт, по которому будут созданы рабочие группы, которые смогут за короткий промежуток времени привести регуляторику к более взаимовыгодному сотрудничеству. Технологичной самостоятельности способствуют те самые санкции. Даже в лесной отрасли их компетенции дремучими не назовешь.