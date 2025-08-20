Лукашенко назвал важное направление в работе с Ираном – развитие коридора «Север – Юг»
«В нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», – это, имея в виду перспективы отношений Минска и Тегерана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Масудом Пезешкианом, Президентом Ирана, который находится в Беларуси с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры в узком составе длились в течение часа. Но и после встречи за закрытыми дверями главы государств продолжали общение на ногах. А распахнутые двери в зал для переговоров в широком составе отражают устремление стран к тесному сотрудничеству. Заставляет нас сближаться и сокращать дистанцию безумство постколониального мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества. Ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность. Как писал великий персидский философ и поэт Омар Хайям, кто ищет жемчуг, тот должен нырнуть в глубину.
Преодолевая препятствия, мы закаляем свою волю, развиваем и строим сильное и независимое государство. Уверен, активизация совместных усилий в рамках международных организаций способна оказать положительное влияние на расширение экономических связей. Важное направление – улучшения транспортной взаимосвязанности и развития коридора «Север – Юг» при помощи ресурса ШОС.
У Тегерана и Минска очень схожие внешнеполитические судьбы. Главные причины санкционных претензий три, и они криптовые. Из-за нашей суверенной позиции, географического расположения, а теперь еще и охранной государственной политики традиционного общества. Мешаем, не вписываемся в евроатлантический мейнстрим.
Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:
Мы находимся под санкциями, и это стимулирует нас развивать сотрудничество. Мы всегда по этому вопросу тесно сотрудничали, а сейчас мы готовы объединять усилия всех стран для того, чтобы мы обеспечивали сами себя всем необходимым.
Иран – государство теократии, хотя это не только страна, но и отдельная цивилизация. Они живут и смотрят на других как хозяева истории. Поэтому никуда не спешат в своих решениях. В отношениях надо ускориться, рекомендует Первый.
Александр Лукашенко:
В Иране пользуется спросом продукция нашей деревообработки, химической промышленности, калийные удобрения. Белорусские покупатели по достоинству оценили не только великолепные ваши фрукты и орехи, но высокотехнологичную продукцию, особенно в сфере здравоохранения.
Иран – крепкий орешек. Родина фисташек. Здесь они самые свежие. Есть и свои современные решения в области промышленности, науки, медицины. Сегодня достигнуты договоренности в здравоохранении. Реакция Президента Ирана очень позитивная. По первому образованию он врач, а в Иране очень развита фармацевтика, причем не химическая составляющая, а именно природная.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Взаимодействие по фармацевтике с иранской стороной идет. Оно имеет ряд аспектов, которые сегодня требуют своей наладки. Это в том числе регистрация и субстанций, и лекарственных препаратов. Мы в рамках меморандума отметили этот пункт, по которому будут созданы рабочие группы, которые смогут за короткий промежуток времени привести регуляторику к более взаимовыгодному сотрудничеству.
Технологичной самостоятельности способствуют те самые санкции. Даже в лесной отрасли их компетенции дремучими не назовешь.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы надеемся, что вот этот визит Президента и такой представительной делегации даст новый толчок к взаимодействию, потому что по этому году только полторы тысячи кубометров пилопродукции поставлено, но это уже тоже такой хороший первый шаг. У нас налажено сотрудничество. Сейчас была наша делегация в Иране, посмотрели, какие запросы у них есть, и я думаю, что сегодня мы поработаем плотно в этом направлении, ну и плюс надо решать вопросы с логистикой.
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