Западу не удалось нас наклонить! Главное из переговоров Лукашенко с российской делегацией

Александр Лукашенко начал рабочую неделю с переговоров с первым заместителем председателя российского правительства Денисом Мантуровым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре разговора – прежде всего экономические вопросы. В последние годы Минск и Москва активно работают в плоскости импортозамещения. И это весьма эффективная стратегия в период мощного санкционного давления. Также 28 октября в минском Дворце Независимости побывала делегация Сахалинской области России и губернатор этого дальневосточного региона Валерий Лимаренко. Здесь спектр взаимного интереса также широк. И это несмотря на внушительное расстояние между нами. Строительство, сельское хозяйство, транспорт, продовольствие – и все это в плоскости экономической прагматики. В течение пяти лет наши страны могут выйти практически на полное импортозамещение. Нам есть куда расти, поэтому и спектр тем взаимного интереса увеличивается. Для каких проектов километры не помеха, знает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Шлейфом волжского бриза саммита БРИКС стало наращивание новых потоков сотрудничества. И хотя двусторонней встречи между Лукашенко и Путиным в Казани не случилось, впрочем, и так понятно – наш союз не слов, а дел. В первый рабочий день после саммита первый заместитель правительства России в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так и не удалось Западу нас то ли на колени поставить, прижать, наклонить. И в этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете, прежде всего промышленности. Мы поставили перед собой амбициозную задачу – опять вместе с россиянами преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением. Я думаю, что это большой кусок работы вашей в Беларуси с нашим правительством, чтобы определиться, как будем действовать дальше. Подробности. Определенную калькуляцию сотрудничества подведут на Высшем госсовете. Проведение запланировано на 5 декабря. Новые высоты теперь звучит не просто как эпитет. В Союзном государстве реализуют самые смелые проекты.

Сегодня же, но уже на другой встрече вспомнили еще один совместный проект – выход Беларуси в клуб ядерных держав мира. Александр Лукашенко:

Вот где ты спрятался! Оказывается, ты на самый дальний, дальний Восток залетел.

– Главный форпост России. Валерий Лимаренко в статусе губернатора Сахалинской области впервые в Беларуси. Но с силой рукопожатия Президента Беларуси уже хорошо знаком. – Крепкое рукопожатие осталось у вас, как прежде.

– Ну а куда деваться?

Не просто намерения. Семь тысяч километров представительная российская делегация преодолела для укрепления сотрудничества. «АМКОДОР», «БЕЛАЗ», МТЗ, ПВТ, БелАЭС. С этими предприятиями ищут точки обоюдного интереса. В Минсельхозпроде говорили об увеличении поставок нашего продовольствия на Сахалин. Там уже реализован совместный проект по строительству крупного молочного комплекса. Второй этап – освоение технологий переработки сырья по-белорусски.

Инна Павленко, министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области России:

Сегодня у нас достаточно высокий объем молока производится в Сахалинской области, высокого качества, поэтому сегодня хотим обсудить вопрос применения технологий, белорусских технологий в переработке. Есть у нас опыт в применении семян картофеля, которыми славится Беларусь, мы использовали у себя в нашей климатической зоне. Действительно, наши климатические зоны существенно отличаются, но тем не менее белорусский картофель показал себя очень хорошо. Сейчас карьерные самосвалы на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Если они подтвердят свою эффективность и надежность, то вскоре будут запущены в серию. С 2022 года здесь активно осваивают программу импортозамещения, используя и российские компоненты.

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»:

Нам выделен правительственный кредит на льготных условиях для реализации инвестпрограммы здесь, в Жодино, на нашей основной площадке, в Орше, в Пинске. Например, в Пинске мы создали с российской компанией совместное предприятие по изготовлению аксиально-поршневых насосов. Раньше эта продукция поставлялась из Германии. Сегодня мы самостоятельно решаем эту проблему. Белорусская техника – бренд, но развернуться на далеком по расстоянию рынке России непросто. Конкурировать приходится с дешевыми марками из ближайших, чем Беларусь, стран.

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области России:

На этот вопрос отвечать и легко, и приятно. Белорусская техника побеждает на конкурсах. То есть она по качеству хорошая, отличная и по цене приемлемая.